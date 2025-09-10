به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه ایران همزمان با امضای توافق جدید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داد که در صورت وقوع «هرگونه اقدام خصمانه» علیه ایران، از جمله بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل، تهران توافقنامه با آژانس را لغوشده تلقی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه ۱۸ شهریور در قاهره، پایتخت مصر توافقنامهای امضا کردند که زمینه را برای ازسرگیری همکاریها، از جمله در زمینه راههای از سرگیری بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران، فراهم میکند.
خبرگزاری آسوشییتدپرس در این خصوص مینویسد: جزئیات بیشتری درباره این توافقنامه ارائه نشده اما رافائل گروسی در یک کنفرانس خبری مشترک پس از امضای توافق گفت که این توافق جنبه فنی دارد و بر اهمیت «ضروری» بودن بازرسیهایی که باید در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای در ایران از سر گرفته شوند، تاکید کرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی آنچه در قاهره به دست آمده را «یک گام در مسیر درست» تشبیه کرد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این خصوص نوشت: ایران روز سهشنبه پس از تعلیق همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پی جنگ با اسرائیل در ماه ژوئن، چارچوب جدیدی برای همکاری با ناظر هستهای سازمان ملل متحد امضا کرد.ایران که آژانس را به عدم محکومیت کافی این حملات متهم کرده، اعلام کرده است که همکاریهای آینده با آژانس «شکل جدیدی» به خود خواهد گرفت.
الاهرام نیز در گزارشی درباره توافق قاهره به نقش مصر و وزیر خارجه این کشور اشاره کرده و نوشت: پیش از امضای توافق، وزرای خارجه ایران و مصر و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عبدالفتاح السیسی در کاخ ریاستجمهوری دیدار و سپس یک کنفرانس خبری برای اعلام توافق برگزار کردند.
در چند هفته گذشته، تلاشهای دیپلماتیک مصر با مشورتهایی با همتایان فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی و ایرانی، همچنین با مقامات آمریکایی و گروسی ادامه داشت. وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد این مشورتها با هدف ازسرگیری مذاکرات و ایجاد «فضایی مساعد برای امنیت و ثبات در منطقه» انجام شده است.
فعلاً توافق قاهره یک «پروتکل تعامل» جدید بین تهران و آژانس ایجاد کرده که مسیر بازگشت بازرسیها را فراهم میکند. اینکه آیا این برای اقناع تروئیکای اروپایی کافی خواهد بود و میتواند جلوی بازگشت تحریمها را بگیرد یا نه، باید در گذر زمان مشخص شود.
