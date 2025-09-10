آزادراه تهران_شمال مسدود شد/ابرترافیک از همان شب افتتاح قطعه۲ تاکنون

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد آزادراه تهران_شمال از دوشنبه‌شب، یعنی ساعاتی پس‌از افتتاح قطعه۲، تا صبح امروز چهارشنبه، با ابرترافیک‌های چندین ساعته روبرو است.

حجم بالای سفر به شمال طی این ۳ روز که بخاطر «تعطیلی مناسبتی امروز و اتصال آن به روز شبه‌تعطیل پنج‌شنبه و جمعه» از سوی ایرانی‌ها تدارک دیده شده، به گونه‌ای در آزادراه شمال رقم خورد که مسافران، مسیر حدود ۲.۵ ساعته از ابتدای قطعه یک تا مرزن‌آباد را طی روزهای اخیر، مجبور شدند حدود ۵ ساعت طی کنند.

افتتاح قطعه۲ تقریبا هیچ کمکی به «روان‌سازی تردد خودروهای مسافران شمال» نکرده است؛ به دو دلیل.

دلیل ا‌ول، «شیوه سفر ایرانی‌ها به شمال» است که بخاطر «خلا آخرهفته ۲روزه»، این مسافرت عمدتا در «تعطیلات مناسبتی» برنامه‌ریزی می‌شود و در نتیجه «همه از همه جای ایراندر یک زمان مشخص» به سمت آزادراه سرازیر می‌شوند.

دلیل دوم نیز «پمپاژ ترافیک به انتهای قطعه۲» و «توقف‌های طولانی در انتهای تونل البرز» است.

با این حال حتی اگر قطعه۳ هم طی سال‌های آینده افتتاح شود اما تکلیف آخرهفته ۲روزه روشن نشود، «همین وضعیت وقت‌کشی مسافران در جاده‌ها» ادامه خواهد داشت.

از آذرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون قرار بوده سیاست‌گذار برای «تعطیلی آخرهفته» تصمیم بگیرد؛ اما هنوز نتوانسته بین پنج‌شنبه یا شنبه، یکی را انتخاب و به جمعه متصل کند.

از ساعت ۲ بامداد امروز، چهارشنبه، مسافران به مقصد مازندران، در ترافیک میانی قطعه یک، گیر افتاده‌اند.

این حجم بالای خودرو سبب شد، آزادراه تهران_شمال به سمت شمال مسدود شود تا بار ترافیک تخلیه شود.