En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزادراه تهران_شمال مسدود شد/ابرترافیک از همان شب افتتاح قطعه۲ تاکنون

آزادراه تهران_شمال از دوشنبه‌شب، یعنی ساعاتی پس‌از افتتاح قطعه۲، تا صبح امروز چهارشنبه، با ابرترافیک‌های چندین ساعته روبرو است.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۴۰
| |
202 بازدید
آزادراه تهران_شمال مسدود شد/ابرترافیک از همان شب افتتاح قطعه۲ تاکنون

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد آزادراه تهران_شمال از دوشنبه‌شب، یعنی ساعاتی پس‌از افتتاح قطعه۲، تا صبح امروز چهارشنبه، با ابرترافیک‌های چندین ساعته روبرو است.
حجم بالای سفر به شمال طی این ۳ روز که بخاطر «تعطیلی مناسبتی امروز و اتصال آن به روز شبه‌تعطیل پنج‌شنبه و جمعه» از سوی ایرانی‌ها تدارک دیده شده، به گونه‌ای در آزادراه شمال رقم خورد که مسافران، مسیر حدود ۲.۵ ساعته از ابتدای قطعه یک تا مرزن‌آباد را طی روزهای اخیر، مجبور شدند حدود ۵ ساعت طی کنند.
 افتتاح قطعه۲ تقریبا هیچ کمکی به «روان‌سازی تردد خودروهای مسافران شمال» نکرده است؛ به دو دلیل.
 دلیل ا‌ول، «شیوه سفر ایرانی‌ها به شمال» است که بخاطر «خلا آخرهفته ۲روزه»، این مسافرت عمدتا در «تعطیلات مناسبتی» برنامه‌ریزی می‌شود و در نتیجه «همه از همه جای ایراندر یک زمان مشخص» به سمت آزادراه سرازیر می‌شوند.
 دلیل دوم نیز «پمپاژ ترافیک به انتهای قطعه۲» و «توقف‌های طولانی در انتهای تونل البرز» است.
 با این حال حتی اگر قطعه۳ هم طی سال‌های آینده افتتاح شود اما تکلیف آخرهفته ۲روزه روشن نشود، «همین وضعیت وقت‌کشی مسافران در جاده‌ها» ادامه خواهد داشت.
 از آذرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون قرار بوده سیاست‌گذار برای «تعطیلی آخرهفته» تصمیم بگیرد؛ اما هنوز نتوانسته بین پنج‌شنبه یا شنبه، یکی را انتخاب و به جمعه متصل کند.
 از ساعت ۲ بامداد امروز، چهارشنبه، مسافران به مقصد مازندران، در ترافیک میانی قطعه یک، گیر افتاده‌اند.
 این حجم بالای خودرو سبب شد، آزادراه تهران_شمال به سمت شمال مسدود شود تا بار ترافیک تخلیه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترافیک آزادراه تعطیلات مسافرت
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۳۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۵ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZNY
tabnak.ir/005ZNY