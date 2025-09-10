به گزارش تابناک به نقل از فارس، حسین شریعتمداری، با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به محل مذاکره سران جنبش حماس در دوحه قطر، مذاکره با آمریکا را «تله‌ای امنیتی» توصیف کرد و تأکید کرد: «کسانی که هنوز هم دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند، اگر احمق نباشند، خائنند.»

وی با استناد به اعلام رسمی رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام این حمله با اطلاع و پوشش امنیتی آمریکا، گفت: «آمریکا با پهن کردن تله مذاکره با ایران، زمینه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان را فراهم کرد و با تله مذاکره در دوحه، سران حماس را برای حمله اسرائیل به محل مذاکره جمع کرد.»

شریعتمداری افزود: «در بیانیه جنبش حماس آمده است که سران این جنبش در حال مذاکره پیرامون پیشنهاد ترامپ بوده‌اند، ولی در همان حال ترامپ به اسرائیل برای حمله نظامی به میز مذاکرات چراغ سبز داده و از این حمله حمایت امنیتی و هوائی نیز کرده است.»

مدیر مسئول کیهان با تأکید بر اینکه تجربه دوحه نشان داد مذاکره با آمریکا نه‌تنها بی‌فایده بلکه خطرناک است، تصریح کرد: «اکنون با جرأت و بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت از این پس کسانی که پیشنهاد مذاکره با آمریکا را مطرح می‌کنند، یا فوق‌العاده احمقند و یا خائنند و نقش پادوهای داخلی دشمن را بر عهده دارند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در هر دو صورت، چه حماقت و چه خیانت، این افراد اولاً شایسته مسئولیت نیستند و ثانیاً مراجع قضائی و اطلاعاتی نباید از کنار این مسئله بی‌تفاوت بگذرند.»