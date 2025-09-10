۱۹/شهريور/۱۴۰۴
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
1007
1007
بازدید
پ
اولین عکس خلیل الحیه پس از ترور نافرجام
اولین عکس از خلیل الحیه، از رهبران سیاسی حماس بعد از گریز از ترور
کد خبر:
۱۳۲۷۶۲۹
تاریخ انتشار:
۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۷
10 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۶۲۹
|
۱۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۷
10 September 2025
|
1007
بازدید
1007
بازدید
برچسب ها
ترور
حماس
رهبران حماس
خلیل الحیه
خبر فوری
قطر
موشک
انفجار
مطالب مرتبط
حماس: پاسخ فلسطین به معامله قرن کافی نیست
قطر: هیچ اقدامی علیه امنیت خود را تحمل نمیکنیم
اسرائیل قصدترور رهبرانحماس در خارج از فلسطین را دارد
تصویر دیگر از لحظه بمباران محل سکونت اعضای دفتر سیاسی حماس
کانال ۱۱ اسرائیل: حمله با مشارکت آمریکا انجام شده است
رژیم صهیونیستی: سران حماس را ترور میکنیم
ترور خلیل الحیه تکذیب شد
ارتش اسرائیل مدعی ترور یکی از فرماندهان نظامی حماس
پیام قاطع فرمانده حماس؛ یا توافق شرافتمندانه یا جنگ تا شهادت
آنچه تاکنون درباره شهادت اسماعیل هنیه میدانیم
نجات هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه
جانشین «هنیه» کیست؟/ گزینه نزدیک به ایران به روایت شبکه سعودی
ادعای دوباره رژیم صهیونیستی درباره ترور «محمد السنوار»!
اذعان رژیم صهیونی به ناکامی در ترور یک فرمانده ارشد حماس
پشت پرده مذاکرات مخفی حماس و آمریکا
ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم
حماس: روابط ما با حزبالله هرگز دچار تنش نشده
فرماندهان ترورشده حماس زنده شدند!
منابع قطری تصویری از محل انفجار در قطر را منتشر کردند
تهدیدات جدید رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران حماس
