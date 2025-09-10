En
جزئیاتی جدید از حمله صهیونیست ها به دوحه قطر

دفتر حماس در دوحه در منطقه حی الکتارا و در نزدیکی سفارتخانه های اسپانیا، کنیا و فیلیپین واقع شده است.
جزئیاتی جدید از حمله صهیونیستی ها به دوحه قطر

به گزارش تابناک، بمباران دفتر حماس در دوحه توسط جنگنده های اسرائیلی دقایقی بعد از نماز عصر و در ساعت ۱۵:۳۵ به وقت محلی به وقوع پیوست.
 
علاوه بر دفتر حماس برخی ساختمان ها و منازل مسکونی کارکنان دفتر و رهبران حماس نیز بمباران شد.
 
رهبران حماس تنها دقایقی قبل از بمباران جهت اقامه نماز راهی مسجد شده بودند.
 
حملات رژیم اسرائیل به دوحه بیش از هر چیز متمرکز بر ترور خلیل الحیه، چهره کلیدی دفتر سیاسی حماس به همراه اتاق محافظان و میهمان وی بوده است.
 
موشک های شلیک شده محل قرار گرفتن تلفن های همراه رهبران حماس را هدف قرار داده بودند. این دستگاه های تلفن همراه در زمان بمباران در اتاق مهمانان دفتر خلیل الحیه قرار داشتند اما وی و دیگر اعضای دفتر سیاسی در زمان بمباران در مسجد به سر می بردند و در نتیجه از این حمله جان سالم به در بردند.
 
حماس قطر حمله به سران حماس اسراییل اسرائیل حمله اسراییل به قطر دوحه
کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
اگر این روایت صحیح باشد تجلی عینی یدالله فوق ایدیهم است
خروج از ان پی تی مرگ ترامپ مکانیسم ماشه جنگ ایران و اسرائیل عملیات وعده صادق 3 مذاکره ایران و آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی پل ترامپ حمله آمریکا به ایران
