جزئیاتی جدید از حمله صهیونیست ها به دوحه قطر

دفتر حماس در دوحه در منطقه حی الکتارا و در نزدیکی سفارتخانه های اسپانیا، کنیا و فیلیپین واقع شده است.

به گزارش تابناک، بمباران دفتر حماس در دوحه توسط جنگنده های اسرائیلی دقایقی بعد از نماز عصر و در ساعت ۱۵:۳۵ به وقت محلی به وقوع پیوست.

علاوه بر دفتر حماس برخی ساختمان ها و منازل مسکونی کارکنان دفتر و رهبران حماس نیز بمباران شد.

رهبران حماس تنها دقایقی قبل از بمباران جهت اقامه نماز راهی مسجد شده بودند.

حملات رژیم اسرائیل به دوحه بیش از هر چیز متمرکز بر ترور خلیل الحیه، چهره کلیدی دفتر سیاسی حماس به همراه اتاق محافظان و میهمان وی بوده است.

موشک های شلیک شده محل قرار گرفتن تلفن های همراه رهبران حماس را هدف قرار داده بودند. این دستگاه های تلفن همراه در زمان بمباران در اتاق مهمانان دفتر خلیل الحیه قرار داشتند اما وی و دیگر اعضای دفتر سیاسی در زمان بمباران در مسجد به سر می بردند و در نتیجه از این حمله جان سالم به در بردند.