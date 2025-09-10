کوهنوردی در این ۳ استان ممنوع!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «از بعد از ظهر پنجشنبه ورود سامانه بارشی مناطقی از شمال غرب استانهای ساحلی خزر را در بر میگیرد. تداوم بارش در روز جمعه علاوه بر استانهای ساحلی دریای خزر، در مناطقی از اردبیل، شمال غرب کشور و خراسان شمالی پیشبینی میشود. بارشها با رعد و برق و وزش باد نیز همراه است و ورزش باد شدید برای دامنه جنوبی البرز نیز پیشبینی میشود.»
هشدار هواشناسی سطح زرد برای مخاطره رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک امروز در استانهای جنوب سیستان و بلوچستان، دامنه و ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان صادر شده که با توصیه هایی از جمله عدم توقف در حاشیه و بستر مسیلها و رودخانهها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در جابه جایی عشایر کوچرو، احتیاط در سفرهای بین شهری همراه است.
کبری رفیعی افزود: «روز شنبه در شمال شرق کشور و دامنههای جنوبی البرز وزش باد شدید به خیزش گرد و خاک منجر میشود و کاهش کیفیت هوا را به همراه دارد.»
رفیعی ادامه داد: «از نظر شرایط دمایی از روز پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دمای هوا رخ میدهد.»
امروز شرق دریای عمان مرکز و شرق خلیج فارس و پنجشنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.
در تهران نیز وزش باد در ساعات عصرگاهی سبب خیزش گرد و خاک میشود. نوسانات دمایی پایتخت ۲۳ و ۳۶ درجه است.
کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، خنکترین منطقه کشور بابارشانی در کردستان با دمای ۵ درجه و گرمترین منطقه کشور هم شبانکاره در بوشهر با دمای ۴۷ درجه گزارش شدهاند. خنکترین مرکز شهرکرد با دمای ۸ درجه و گرمترین مرکز استان، اهواز با دمای ۴۷ درجه ثبت شدهاست.»
گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان میدهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۱.۷ درجه افزایش داشتهاست. در این مقایسه همه استانها افزایش دما نشان دادهاند. استانهای یزد و گلستان با افزایش دمای ۲.۵ درجهای، مازندران و اصفهان با ۲.۴ درجه در صدر جدول افزایش دما هستند. کمترین افزایش دما هم برای استان خوزستان با ۰.۹ درجه افزایش بودهاست. استان تهران نیز در این مقایسه افزایش ۲.۴ درجهای داشتهاست.
