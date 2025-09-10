En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش جمهوری آذربایجان به بمباران قطر از سوی اسرائیل

باکو سه‌شنبه در واکنش به حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به دوحه، حاضر به محکوم کردن این تجاوز نشده و به ابراز نگرانی بسنده نمود.
کد خبر: ۱۳۲۷۶۱۷
| |
1124 بازدید
واکنش جمهوری آذربایجان به بمباران قطر از سوی اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس «نگرانی عمیق» خود درباره حمله اسرائیل به قطر را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً نگران حمله امروز به قطر هستیم که خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را در پی دارد. ما از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر حمایت می‌کنیم و بر اولویت‌ دادن به تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین ثبات در منطقه تأکید داریم.»

این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، بمباران دوحه توسط اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

دوحه پایتخت قطر عصر امروز (سه‌شنبه) شاهد چند انفجار مهیب در منطقه «حی کتارا» بود. ارتش صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان جنبش حماس را هدف حمله هوایی قرار داده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جمهوری آذربایجان اسرائیل حمله قطر حماس ترور خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش عراقچی در خصوص حمله رژیم اسرائیل به قطر
واکنش محسنی اژه‌ای به جنایت صهیونیست‌ها در قطر
عکس: نظارت نتانیاهو بر عملیات حمله به حماس در دوحه
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
ابراز نگرانی اروپا درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی در قطر
واکنش بقایی به اقدام تروریستی رژیم اسرائیل در دوحه
واکنش گوترش به حمله اسرائیل به اهدافی در قطر
کاخ سفید تایید کرد که از حمله اسرائیل مطلع بود
نجات هیئت حماس به ریاست خلیل الحیه
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
تصویر دیگر از لحظه بمباران محل سکونت اعضای دفتر سیاسی حماس
ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم
قطر: هیچ اقدامی علیه امنیت خود را تحمل نمی‌کنیم
کانال ۱۱ اسرائیل: حمله با مشارکت آمریکا انجام شده است
پیشنهاد ترامپ به حماس یک تله بود!
هیات مذاکره‌کننده حماس از ترور نجات پیدا کرده است
هشدار دو روز قبل ترامپ به حماس
منابع قطری تصویری از محل انفجار در قطر را منتشر کردند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرماندهان حماس در دوحه
اعلام اسامی شهدای حماس در حملات امروز رژیم صهیونیستی
کاخ سفید ترور رهبران حماس را هدفی باارزش خواند!
درخواست ترامپ از امیر قطر بعد از حمله اسرائیل
پزشکیان با امیر قطر تلفنی گفتگو کرد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
قطر از حمله رژیم صهیونیستی اطلاع داشته؟
گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق با امیر قطر
کاخ سفید: ترامپ از حمله اسرائیل خبر داشته است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
تلویزیون ترکیه: جنگ سایه ایران و اسرائیل در جریان است
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۵۱۲ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۱ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۹۵ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۳ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZNB
tabnak.ir/005ZNB