واکنش جمهوری آذربایجان به بمباران قطر از سوی اسرائیل

باکو سه‌شنبه در واکنش به حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به دوحه، حاضر به محکوم کردن این تجاوز نشده و به ابراز نگرانی بسنده نمود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس «نگرانی عمیق» خود درباره حمله اسرائیل به قطر را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً نگران حمله امروز به قطر هستیم که خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را در پی دارد. ما از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر حمایت می‌کنیم و بر اولویت‌ دادن به تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین ثبات در منطقه تأکید داریم.»

این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، بمباران دوحه توسط اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

دوحه پایتخت قطر عصر امروز (سه‌شنبه) شاهد چند انفجار مهیب در منطقه «حی کتارا» بود. ارتش صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان جنبش حماس را هدف حمله هوایی قرار داده است.