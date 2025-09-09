En
امیدهای ایران راهی جام ملت‌های آسیا شدند

تیم ملی فوتبال امید ایران در چارچوب آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با نتیجه ۳ بر ۲ برابر امارات پیروز شد و راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها شد.
امیدهای ایران راهی جام ملت‌های آسیا شدند

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال امید ایران در چارچوب آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف امارات رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید.

ایران در دقیقه ۲۵ با محمدحسین صادقی حرکتی را از سمت راست خط دفاعی امارات آغاز کرد، نفوذ صادقی به محوطه جریمه و سپس پاس او توسط امیرمحمد رزاقی‌نیا به گل اول ایران تبدیل شد.

در دقیقه ۳۶ ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که توپ ارسالی توسط سعید سحرخیزان با ضربه سر به گل تبدیل شد. سحرخیزان در دقیقه ۴۲ از روی نقطه پنالتی گل سوم ایران را به ثمر رساند.

در دقیقه ۴+۴۵ امارات در موقعیت تک به تک قرار گرفت که شوت بازیکن حریف توسط خلیفه به خوبی دفع شد اما در ادامه با یک شوت دروازه ایران باز شد تا نیمه نخست با نتیجه ۳ بر یک به پایان برسد.

گل دوم امارات روی اشتباه بازیکنان ایران به ثمر رسید؛ پوریا لطیفی فر در محوطه جریمه توپ را لو داد تا بازیکن امارات دروازه ایران را برای بار دوم باز کند.

تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها با چهار گل از سد هنگ‌کنگ عبور کرد. در مصاف بعدی خود ۶ بر صفر گوام را شکست داد و در نهایت برابر امارات به پیروزی رسید. به این ترتیب امیدهای ایران با ۹ امتیاز راهی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا شدند.

براساس قوانین این مسابقات ۱۱ تیم صدرنشین گروه‌ها، به همراه چهار تیم برتر دوم و همچنین تیم ملی زیر ۲۳ سال عربستان به‌عنوان میزبان، ترکیب ۱۶ تیم مرحله نهایی را شکل می‌دهند.

