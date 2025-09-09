به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، پس از حصول توافق نهایی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نحوه از سر گیری همکاری های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در جریان رایزنی‌های امروز سید عباس عراقچی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تلاشهای وزیر خارجه مصر، این دو هیات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و رایزنی کردند.

همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک نشست مطبوعاتی مشترک در ارتباط با این توافق شرکت کردند.