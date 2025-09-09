En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار عراقچی و گروسی با رئیس‌جمهور مصر + عکس

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دیدار و رایزنی کردند
کد خبر: ۱۳۲۷۶۰۴
| |
23 بازدید

دیدار عراقچی و گروسی با رئیس‌جمهور مصر + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، پس از حصول توافق نهایی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نحوه از سر گیری همکاری های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در جریان رایزنی‌های امروز سید عباس عراقچی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تلاشهای وزیر خارجه مصر، این دو هیات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و رایزنی کردند.

همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در یک نشست مطبوعاتی مشترک در ارتباط با این توافق شرکت کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی رافائل گروسی مدیرکل آژانس آژانس انرژی اتمی ایران توافق مصر السیسی خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح ایران درباره گزارش‌های‌ گروسی به شورای حکام
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم
تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
زمان و مکان دیدار عراقچی و گروسی اعلام شد
دیدار رافائل گروسی با عباس عراقچی و وزیر امور خارجه مصر
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران
عکس: مراسم امضای تفاهم‌نامه ایران و آژانس: عراقچی ـ گروسی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ قطر اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ قطر اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی را رد کرد  (۸۳ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZMy
tabnak.ir/005ZMy