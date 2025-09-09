پاسخ وکیل تتلو به شایعات عفو او

به گزارش تابناک، عاطفه حاذق وکیل امیر تتلو در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به شایعات مربوط به عفو تتلو گفت: اخبار و شایعات درباره اینکه آقای مقصودلو (تتلو) مشمول عفو قرار گرفته را تایید نمی‌کنم چراکه تا این لحظه چیزی درباره این مسئله از سوی قوه قضائیه به ما اعلام نکرده‌اند.

وی ادامه داد: از نظر نهایی رئیس قوه قضائیه درباره توبه تتلو اطلاعی نداریم ولی اگر نظرشان را اعلام می‌کردند قاعدتا ما نیز مطلع می‌شدیم.

حاذق تصریح کرد: نکته مهم‌تر اینکه اگر تتلو مشمول عفو شده بود، حتما" خودش تا این لحظه باید وکلایش را در جریان قرار می‌داد که تا این لحظه هم چنین اتفاقی نیفتاده است‌.

وکیل تتلو گفت: ما درباره اینکه آقای مقصودلو جزو مشمولان این عفو قرار دارد یا خیر نیز خبر و اطلاعات دقیقی نداریم.