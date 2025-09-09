اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی، ضمن تأیید گزارش‌های منتشر شده درباره نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس، آن را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد.

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی، ضمن تأیید گزارش‌های منتشر شده درباره نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس، آن را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد.

او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران در مورد روش‌های عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق کردیم. این گامی مهم در مسیر درست است.»

گروسی افزود: «از وزارت امور خارجه مصر، بدر عبدالعطی، به خاطر تعهد و تعاملش سپاسگزاریم.»

پیش از این «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گفت‌وگوهای «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.