اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی، ضمن تأیید گزارش‌های منتشر شده درباره نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس، آن را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۹۰
1534 بازدید
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی، ضمن تأیید گزارش‌های منتشر شده درباره نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس، آن را «گامی مهم در مسیر درست» توصیف کرد.

او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران در مورد روش‌های عملی از سرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران توافق کردیم. این گامی مهم در مسیر درست است.»

گروسی افزود: «از وزارت امور خارجه مصر، بدر عبدالعطی، به خاطر تعهد و تعاملش سپاسگزاریم.»

پیش از این «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گفت‌وگوهای «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.

