اعلام اسامی شهدای حماس در حملات امروز رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک، جنبش حماس، در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به سران این جنبش در قطر طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

تلاش ناجوانمردانه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای ترور هیئت مذاکره‌کننده حماس در پایتخت قطر، دوحه، امروز؛ جنایتی هولناک و تجاوزی آشکار و نقض فاحش تمامی عرف‌ها و قوانین بین‌المللی است. این جنایت تجاوزی به حاکمیت کشور برادر قطر محسوب می‌شود، کشوری که همراه با مصر، نقش مهم و مسئولانه‌ای در حمایت از میانجی‌گری و تلاش‌ها برای توقف تجاوز و رسیدن به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا ایفا می‌کند، و بار دیگر ماهیت جنایتکارانه اشغالگران و تمایل آنها به تضعیف هرگونه فرصت برای رسیدن به توافق را آشکار می‌سازد.

ما بر شکست دشمن در ترور برادران هیئت مذاکره‌کننده تأکید می‌کنیم، در حالی که تعدادی از برادران به درجه شهادت رسیدند و نامشان به این ترتیب است:

• شهید جهاد لبد (ابو بلال) – مدیر دفتر دکتر خلیل الحیه

• شهید همام الحیه (ابو یحیی) – فرزند دکتر خلیل الحیه

• شهید عبدالله عبد الواحد (ابو خلیل) – همراه

• شهید مؤمن حسونه (ابو عمر) – همراه

• شهید احمد المملوک (ابو مالک) – همراه

همچنین شهادت شهید الوکیل عریف/ بدر سعد محمد الحمیدی، از کارکنان امنیت داخلی قطر (الخویّا) را تسلیت می‌گوییم.