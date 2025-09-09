ترکیب تیم امید ایران برابر امارات مشخص شد

ابه گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت ۲۱ در سومین و آخرین دیدار در مرحله مقدماتی جام ملتهای ۲۰۲۶ به مصاف امارات میرود.
بر اساس اعلام امید روانخواه، تیم امید در بازی امشب با ترکیب محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقیفرد، سیدمهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقینیا، پوریا لطیفیفر، محمدجواد حسیننژاد (کاپیتان)، محمدحسین صادقی، یادگار رستمی و سعید سحرخیزان به میدان میرود.
ایران و امارات در شرایطی به مصاف هم میروند که هر دو تیم با پیروزی برابر هنگکنگ و گوام با ۶ امتیاز راهی این مسابقه شدهاند. در جدول گروه I تیم امارات به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر است و تیم کشورمان در رده دوم قرار دارد. در این راستا دیدار امشب ایران و امارات جنگ صعود است. تیم اول گروههای ۱۱ گانه به همراه ۴ تیم دوم برتر گروهها راهی مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا خواهند شد که زمستان امسال در عربستان برگزار میشود.
