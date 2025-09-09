En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترکیب تیم امید ایران برابر امارات مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال امید برای بازی امشب برابر امارات در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۸۰
| |
612 بازدید
ترکیب تیم امید ایران برابر امارات مشخص شد

ابه گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت ۲۱ در سومین و آخرین دیدار در مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف امارات می‌رود.

بر اساس اعلام امید روانخواه، تیم امید در بازی امشب با ترکیب محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، سیدمهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، پوریا لطیفی‌فر، محمدجواد حسین‌نژاد (کاپیتان)، محمدحسین صادقی، یادگار رستمی و سعید سحرخیزان به میدان می‌رود.

ایران و امارات در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم با پیروزی برابر هنگ‌کنگ و گوام با ۶ امتیاز راهی این مسابقه شده‌اند. در جدول گروه I تیم امارات به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر است و تیم کشورمان در رده دوم قرار دارد. در این راستا دیدار امشب ایران و امارات جنگ صعود است. تیم اول گروه‌های ۱۱ گانه به همراه ۴ تیم دوم برتر گروه‌ها راهی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا خواهند شد که زمستان امسال در عربستان برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال تیم امید جام ملت ها امید روانخواه سرمربی خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیست ۳۰ نفره روانخواه برای تیم ملی امید
حمایت قلعه نویی از امید روانخواه
گوام مقابل امیدهای ایران ۶تایی شد
امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ اسامی اهداف ترور/ المیادین: هیات حماس از سوء قصد نجات پیدا کرد
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اقامه نماز آیات ماه خونین در حرم امام رضا (ع)
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZMa
tabnak.ir/005ZMa