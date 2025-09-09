ابراز نگرانی اروپا درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی در قطر

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه روز سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حملات امروز اسرائیل به قطر تحت هر شرایطی غیرقابل قبول است. همبستگی خود را با قطر و امیر آن، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، ابراز میکنم. به هیچ وجه نباید جنگ به سراسر منطقه گسترش یابد.»
مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، نیز در بیانیهای رسمی با ابراز نگرانی از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه تأکید کرد: «این حمله خطر بیثباتی بیشتر در منطقهای شکننده را در پی دارد و برقراری آتشبس در غزه را دشوارتر میسازد. همانطور که دبیرکل سازمان ملل گفته است، این اقدام نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است.» وی افزود: «اکنون زمان آن است که همه طرفهای مؤثر برای جلوگیری از تشدید درگیری و تضمین آتشبس فوری و آزادی گروگانها تلاش کنند. این روند نیازمند دیپلماسی دقیق و سنجیده است، نه استفاده از زور نظامی کور که امروز شاهد آن بودیم.»
ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک) ساعاتی پیش در بیانیهای رسمی مسئولیت حمله هوایی به نشست سران جنبش حماس در دوحه را برعهده گرفتند. این حمله در حالی صورت گرفت که رهبران حماس برای بررسی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، درباره آتشبس در غزه گردهم آمده بودند.
وزارت امور خارجه قطر در واکنش به این حمله با صدور بیانیهای شدیداللحن، اقدام رژیم صهیونیستی را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این تجاوز تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار میرود.
