رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایت امروز صهیونیست‌ها در قطر گفت: جنایتکاران حتی حرمت مرزهای کشورها را نگاه نمی‌دارند و در روز روشن دست به ترور می‌زنند و مدعیان دروغین حقوق بشر این فجایع را نمی‌بینند.

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز در چهارمین گردهمایی بین‌المللی اقوام، ادیان و مذاهب با گرامیداشت ولادت پیامبر اکرم (ص) اظهارکرد: این عید بزرگ تنها جشن مسلمانان نیست، بلکه عیدی برای همه انسانیت و بشریت است. همه جهانیان باید از ناحیه این مولود مبارک بهره‌مند شوند؛ او رحمة‌للعالمین است و باید تولدش را به بزرگ‌ترین جشن‌های بشری تبدیل کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش بعثت پیامبر اسلام در تغییر تاریخ بشریت افزود: با تولد این مولود مبارک، روشنایی آمد و ظلمت رنگ باخت. دانایی و آگاهی جایگزین جهالت شد؛ مهربانی، عطوفت، همدلی و انس و الفت قلب‌ها جای خشم، کینه، نفرت و جنگ‌افروزی را گرفت. اقوامی که سال‌ها با خشونت و خون‌ریزی زندگی می‌کردند، با پیامبر اکرم(ص) مسیر تازه‌ای یافتند و ذلت و کینه کم‌کم از دل‌ها رخت بربست.

وی ادامه داد: ما خداوند را شکر می‌کنیم که نعمت اسلام را نصیب‌مان کرد و توفیق ایمان به پیامبر خاتم و احترام به همه انبیای الهی را داریم. اگر امروز حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی(ع) در میان ما بودند، همان سخن پیامبر اسلام را تکرار می‌کردند و در برابر جنایت‌ها و نسل‌کشی‌های صهیونیست‌های خبیث و حامیان آمریکایی آن‌ها می‌ایستادند.

محسنی‌اژه‌ای با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: امروز گزارش‌ها حاکی است که با همکاری آمریکا، مواضع مقاومت در دوحه بمباران و عده‌ای به شهادت رسیده‌اند. جنایتکاران حتی حرمت مرزهای کشورها را نگاه نمی‌دارند و در روز روشن دست به ترور می‌زنند. مدعیان دروغین حقوق بشر این فجایع را نمی‌بینند اما به نام حقوق بشر تحریم و ترور را علیه ملت‌ها اعمال می‌کنند. کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی که خودشان تصویب کرده‌اند، آشکارا توسط همین قدرت‌ها نقض می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ریشه این وضعیت در دوری بشر از آموزه‌های انبیای الهی است، بیان داشت: اگر به هدایت‌های الهی و پیامبر اعظم(ص) گوش داده بودیم، امروز گرفتار این جهالت مدرن نمی‌شدیم. اگر به فرامین پیامبران عمل می‌کردیم، اقلیتی کوچک نمی‌توانستند با زیر پا گذاشتن همه صفات انسانی و قوانین جهانی، این‌گونه بر ملت‌ها مسلط شوند و هر جنایتی مرتکب شوند.

محسنی‌اژه‌ای خطاب به وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه گفت: امروز با چنین جنایت‌هایی، تکلیف ما بسیار سنگین است. دیگر نمی‌توان تنها به داشته‌های علمی در حوزه یا دانشگاه بسنده کرد. باید خود را به دانش روز حقوقی و ابزارهای بین‌المللی مجهز کنیم تا بتوانیم در برابر این ظلم‌های بی‌نهایت، با استدلال و منطق ایستادگی کنیم.

وی ادامه داد: مرکز وکلا نباید تنها به فعالیت‌های داخلی اکتفا کند. ما وظیفه داریم خود را برای حضور در مجامع بین‌المللی آماده کنیم و نه فقط از ایران اسلامی، بلکه از همه امت‌هایی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند دفاع کنیم. باید از حالت تدافعی خارج شده و در برابر جنایتکاران حالت تهاجمی بگیریم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اقدامات صهیونیست‌ها ربطی به ادیان الهی ندارد، اظهار داشت: کارهای جنایتکارانه صهیونیست‌ها هیچ ارتباطی به دین یهود و حضرت موسی کلیم‌الله ندارد. آن‌ها با سوءاستفاده از نام یهودیت، بدترین جنایت‌ها را رقم می‌زنند. بنابراین وظیفه ماست که در کنار مسلمانان، از سایر ادیان الهی نیز دفاع کنیم و نگذاریم حقیقت تحریف شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تأکید پیامبر اسلام بر وحدت امت گفت: رسول گرامی اسلام پس از بعثت، مبنای وحدت را کلمه توحید قرار داد و همه را به انسجام و همگرایی دعوت کرد. امروز نیز ما باید با همان روحیه، با اتحاد و انسجام در برابر ظلم‌ها بایستیم. در برخی میدان‌ها ممکن است موشک و بمب سنگرشکن کارساز نباشد؛ بلکه این زبان قلم، منطق حقوقی و استدلال‌های قوی است که می‌تواند جنایتکاران را به عقب براند.

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با تأکید بر ضرورت التزام عملی به عدالت اظهار کرد: ما می‌خواهیم پیام‌آور و گسترش‌دهنده عدالت باشیم؛ اما این هدف زمانی محقق می‌شود که خودمان متخلق به اخلاق الهی و عدالت شویم. اگر عدالت در ما نهادینه نشود، ممکن است در مقابله با ظلم گرفتار تبعیض و امتیازدهی شویم. باید بی‌هیچ تبعیضی در کنار مظلومان بایستیم و در برابر هر ظالمی مقاومت کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش پایانی سخنان خود به مسئولیت وکلا و کارشناسان در قبال اقشار کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: امروز می‌توانید گام‌های بزرگی برای کسانی که نیازمند خدمات حقوقی و کارشناسی هستند اما توان مالی کافی ندارند، بردارید. ما باید به همه کمک کنیم، اما مسئولیت ما در قبال کسانی که زبان و قلمی برای دفاع از خود ندارند، بیشتر است. کسانی که قادر به پرداخت هزینه وکیل یا کارشناس نیستند، نیازمند یاری ما هستند و این یکی از وظایف اصلی مرکز وکلا و کارشناسان است.