واکنش گوترش به حمله اسرائیل به اهدافی در قطر

دبیرکل سازمان ملل متحد حمله رژیم صهیونیستی دوحه، پایتخت قطر را محکوم و آن را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر» خواند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد حمله رژیم صهیونیستی دوحه، پایتخت قطر را محکوم و آن را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر» خواند.

بنا بر این گزارش، گوترش ضمن محکوم کردن این حمله، تصریح کرد: «حمله اسرائیل به اعضای حماس در دوحه، پایتخت قطر ناقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است.»

عصر سه‌شنبه، رژیم صهیونیستی به بهانه ترور اعضای جنبش حماس حاضر در دوحه، پایتخت قطر را بمباران کرد.

تاکنون کشورهای بسیاری از جمله ایران این حمله را محکوم کرده‌اند.

دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد: ما به شدت حملات اسرائیل به دوحه را محکوم می‌کنیم.

در همین راستا، وزارت خارجه عراق اعلام کرد: ما تجاوز اسرائیل در هدف قرار دادن رهبران حماس در پایتخت قطر را محکوم و تقبیح می‌کنیم.

در همین حال، وزارت خارجه امارات اعلام کرد: ادامه تشدید اقدامات اسرائیل می‌تواند امنیت منطقه‌ای را از بین ببرد و منطقه را به سمع مسیرهای خطرناکی بکشاند.

انور قرقاش، مشاور رئیس امارات نیز اعلام کرد، امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جدایی ناپذیر است و ما کاملاً در کنار قطر می‌ایستیم.

قرقاش گفت: ما حمله ظالمانه اسرائیل که قطر را هدف قرار داد، محکوم کرده و همبستگی کامل خود را با قطر در رویارویی با این تجاوز اعلام می‌کنیم.

در همین حال، وزارت خارجه اردن اعلام کرد: این تجاوز اسرائیل نقض آشکار قانون بین‌المللی و تهدید خطرناکی علیه امنیت مردم برادر قطر و افراد مقیم در این کشور است.

همزمان، وزارت خارجه کویت اعلام کرد که به شدت این تجاوز وحشیانه را که توسط اسرائیل علیه قطر صورت گرفت، محکوم و تقبیح می‌کند.

