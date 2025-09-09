به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت خارجه قطر وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیهای، حمله «بزدلانه» رژیم صهیونیستی به دفاتر مسکونی چند عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه را بهشدت محکوم کرد.گفت: ما حمله بزدلانه اسرائیل که دفاتر مسکونی چند عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه را هدف قرار داده است، محکوم میکنیم. قطر رفتار بیپروای اسرائیل و بازیچه قرار دادن مستمر امنیت منطقه و هرگونه اقدامی که امنیت و حاکمیت ما را هدف قرار دهد، تحمل نخواهد کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرده تحقیقات درباره این حمله در بالاترین سطح ادامه دارد و جزئیات بیشتر به محض دسترسی منتشر خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید