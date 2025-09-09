واکنش بقایی به اقدام تروریستی رژیم اسرائیل در دوحه

این اقدام رژیم صهیونیستی؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حمله ارتش اسراییل به جلسه هیات مذاکره کننده حماس در دوحه قطر گفت: این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجارها و قواعد بین‌المللی مرتکب شده است. این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی است.

ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد حقوق بین‌الملل نقض شده است. این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.

این موضوع باید کشورهای منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بی‌عملی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانون‌شکنی‌هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب می‌شود.