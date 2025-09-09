رصد چند پرواز جاسوسی ISR آمریکا قبل و بعد از حمله

چند پرواز جاسوسی آمریکایی از نوع ISR قبل، حین و بعد از حمله برای ارزیابی حجم حمله هوایی رصد شده است. چند پرواز جاسوسی آمریکایی از نوع ISR قبل، حین و بعد از حمله برای ارزیابی حجم حمله هوایی رصد شده است.