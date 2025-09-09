ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند محل استقرار رهبران حماس در دوحه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد: دقایقی پیش به‌طور هدفمند از طریق هوایی مقامات حماس را هدف قرار دادیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و سازمان امنیت داخلی (شاباک) در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند: ساعاتی پیش، با استفاده از نیروی هوایی، حمله‌ای علیه رده‌ بالای رهبری حماس انجام شد.

این بیانیه می‌افزاید: افراد هدف قرار گرفته، سال‌ها هدایت فعالیت‌های حماس را بر عهده داشته و مستقیماً در حملات ۷ اکتبر و مدیریت جنگ علیه رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند.

در پایان این بیانیه آمده است: ارتش و شاباک با قاطعیت به عملیات خود برای درهم‌شکستن حماس ادامه خواهند داد.