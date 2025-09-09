En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند محل استقرار رهبران حماس در دوحه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۴۴
| |
706 بازدید

ارتش اسرائیل: مقامات حماس را هدف قرار دادیم

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند محل استقرار رهبران حماس در دوحه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد: دقایقی پیش به‌طور هدفمند از طریق هوایی مقامات حماس را هدف قرار دادیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و سازمان امنیت داخلی (شاباک) در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند: ساعاتی پیش، با استفاده از نیروی هوایی، حمله‌ای علیه رده‌ بالای رهبری حماس انجام شد.

این بیانیه می‌افزاید: افراد هدف قرار گرفته، سال‌ها هدایت فعالیت‌های حماس را بر عهده داشته و مستقیماً در حملات ۷ اکتبر و مدیریت جنگ علیه رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند.

در پایان این بیانیه آمده است: ارتش و شاباک با قاطعیت به عملیات خود برای درهم‌شکستن حماس ادامه خواهند داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبران حماس ترور دوحه قطر رژیم صهیونیستی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار دو روز قبل ترامپ به حماس
هیات مذاکره‌کننده حماس از ترور نجات پیدا کرده است
رصد چند پرواز جاسوسی ISR آمریکا قبل و بعد از حمله
کانال ۱۱ اسرائیل: حمله با مشارکت آمریکا انجام شده است
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر؛ «خالد مشعل» هدف قرار گرفت/ المیادین: هیات مذاکره کننده حماس از سوء قصد نجات پیدا کرد
منابع قطری تصویری از محل انفجار در قطر را منتشر کردند
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسل‌کشی نمی‌کند
پزشکیان: ایران، پشتوانه تمامیت ارضی ونزوئلاست
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۳۰۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZM0
tabnak.ir/005ZM0