حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد

منابع اسرائیلی مدعی ترور یک مقام ارشد حماس در انفجار عصر امروز دوحه قطر شدند.
اسراییل مدعی ترور مقام عالی رتبه حماس، در قطر شد

 

به گزارش تابناک، یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی مدعی عملیات ترور یک مقام عالی رتبه حماس در دوحه قطر شد.

شاهدان عینی به رویترز اعلام کردند که چندین انفجار امروز سه شنبه در دوحه قطر شنیده شد.

یک شاهد عینی گفت که دود بر فراز منطقه «کاتا» در پایتخت بلند شده است.

منابع عبری گفته اند:‌ هدف حمله خلیل الحیه و زاهر جبارين دو عضو ارشد حماس بوده است.

در پی بمباران مقر حماس در دوحه، یک منبع برجسته حماس در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره، حمله به هیأت مذاکره‌کننده حماس در جریان برگزاری یک جلسه‌ در دوحه را تأیید کرد.

این منبع آگاه گفته «این حمله در حالی رخ داد که هیئت حماس در حال بحث درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور ترامپ برای آتش‌بس بود».

الجزیره: ۱۲ موشک از سوی جنگنده‌های اسرائیلی شلیک شد

الجزیره به نقل از منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد: جنگنده‌های اسرائیلی ۱۲ موشک به سمت مکان‌هایی که سران حماس در دوحه حضور داشتند شلیک کردند.

بیانیه مشترک سخنگوی ارتش صهیونیست‌ها و شین بت

سخنگوی ارتش اشغالگران صهیونیست و سرویس امنیت عمومی (شین بت) با انتشار بیانیه مشترکی در مورد حمله به قطر اعلام کردند: نیروهای اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شین بت) از طریق نیروی هوایی اخیراً حمله‌ای را انجام دادند که رهبری ارشد حماس را هدف قرار داد. ارتش و شین بت به شکست حماس که مسئول قتل عام ۷ اکتبر است، ادامه خواهند داد.

رسانه‌های صهیونیست نیز در این ارتباط ادعا کردند: خلیل الحیه و ظاهر جبارین از جمله افرادی هستند که در قطر هدف قرار گرفتند. ما منتظر نتیجه حمله هستیم.

یدیعوت می‌گوید جنگنده‌های اسرائیلی بمب‌های سنگینی را بر سر رهبران حماس در قطر ریختند.

حمله به حماس با هماهنگی آمریکا

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حمله به رهبران حماس در دوحه با هماهنگی آمریکا انجام شده است.

بیانیه وزارت خارجه قطر

وزارت امور خارجه قطر در نخستین واکنش به این حمله اعلام کرد: حمله بزدلانه اسرائیل را که به محل‌های اقامت تعدادی از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه هدف قرار داده بود، محکوم می‌کنیم.

«ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: قطر به شدت حمله بزدلانه اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را محکوم می‌کند.

وی افزود: این تعرض مجرمانه، نقض آشکار همه قوانین و عرف‌های بین‌المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت قطری‌ها و افراد مقیم در این کشور است.

الانصاری تصریح کرد: وزارت خارجه قطر تاکید می‌کند که طرف‌های امنیتی و دفاع مدنی و طرف‌های ذیربط، فورا تعامل با این حادثه را آغاز کرده و اقدامات لازم را برای مهار تبعات آن و تضمین امنیت ساکنان و مناطق اطراف اتخاذ کردند.

وی در پایان تاکید کرد: قطر ضمن محکومیت شدید این تعرض، تاکید می‌کند که با این رفتار بی‌پروای اسرائیل و بازیچه قرار دادن مستمر امنیت منطقه و هرگونه اقدامی که امنیت و حاکمیت قطر را هدف قرار دهد، مسامحه نخواهد کرد و تحقیقات در بالاترین سطح در جریان است و جزئیات بیشتر به محض دسترسی اعلام خواهد شد.

المیادین: هیات مذاکره کننده حماس از سوء قصد اسرائیل نجات پیدا کرد

یک منبع آگاه به المیادین خبر داد: هیئت مذاکره کننده حماس از سوء قصد اسرائیل در دوحه جان سالم به در برد.

با این وجود برخی منابع مدعی هستند که «زاهر جبارین» در این حمله تروریستی شهید شده است، اما رسانه‌های قطری اعلام کردند که هیئت حماس در قطر از حمله جان سالم به در برده است. 

گفته می‌شود در این جلسه همچنین خالد مشعل، غازی الحمد، محمد درویش، موسی ابو مرزوق و حسام بدران حضور داشتند.

ادعای کانال ۱۲ اسرائیل: خالد مشعل هدف قرار گرفته است

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که در جریان این حمله خالد مشعل هدف قرار گرفته است.

واکنش جمهوری آذربایجان به بمباران قطر از سوی اسرائیل
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ - ۰۰:۱۵

 باکو سه‌شنبه در واکنش به حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به دوحه، حاضر به محکوم کردن این تجاوز نشده و به ابراز نگرانی بسنده نمود. 

 وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس «نگرانی عمیق» خود درباره حمله اسرائیل به قطر را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً نگران حمله امروز به قطر هستیم که خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را در پی دارد. ما از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر حمایت می‌کنیم و بر اولویت‌ دادن به تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین ثبات در منطقه تأکید داریم.»

این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، بمباران دوحه توسط اسرائیل را محکوم کرده‌اند.

دوحه پایتخت قطر عصر امروز (سه‌شنبه) شاهد چند انفجار مهیب در منطقه «حی کتارا» بود. ارتش صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان جنبش حماس را هدف حمله هوایی قرار داده است.

ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من/ عمیقاً متأسفم!
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ - ۰۰:۱۲

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله رژیم صهیونیستی به مقر سران حماس در دوجه قطر گفت: حمله یکجانبه اسرائیل به قطر نه به نفع اسرائیل است و نه به نفع ایالات متحده.

وی گفت: به ویتکاف دستور دادم تا طرف قطری را از حمله اسرائیل مطلع کند، اما متأسفانه این هشدار خیلی دیر رسید.

ترامپ افزود: من با امیر و نخست وزیر قطر صحبت کردم و به آنها اطمینان دادم که چنین حادثه‌ای دیگر در قطر اتفاق نخواهد افتاد.

وی گفت: قطر سخت، شجاعانه و با پذیرش ریسک با ما برای میانجیگری صلح تلاش می‌کند.

ترامپ یادآور شد: من قطر را متحد و دوست قوی ایالات متحده می‌دانم و از اینکه این حمله در قطر رخ داده است، عمیقاً متاسف هستم.

تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۳:۳۱

دیوان امیری قطر در بیانیه‌ای از تماس تلفنی ترامپ با تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر خبر داده است.

در این بیانیه آمده که ترامپ در این تماس، بر همبستگی با کشور قطر تاکید کرده و تجاوز بر حاکمیت آن را به شدت محکوم کرده است.

همچنین ترامپ از تلاش‌های باارزش امیر قطر در میانجی‌گری تشکر کرده است.

کاخ سفید ترور رهبران حماس را هدفی باارزش خواند!
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۳:۱۷

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه در طول نشست خبری خود به حملات رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

او در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه «حمله به دوحه، به پیشرفت اهداف آمریکا یا اسرائیل کمک نخواهد کرد» افزود: «اما ترور رهبران حماس هدف باارزشی است!»

لویت گفت: «امروز دولت ترامپ توسط ارتش آمریکا از تصمیم اسرائیل برای حمله به حماس، که متأسفانه در دوحه، پایتخت قطر قرار داشت باخبر شد. اسرائیل به‌طور یکجانبه، قطر، متحد نزدیک آمریکا را که به‌طور شجاعانه درحال همکاری با آمریکا است تا صلح برقرار شود را بمباران کرد. اما ترور رهبران حماس هدف باارزشی است.»

او افزود: «رئیس جمهور آمریکا سریعاً به ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ) دستور داد تا مقامات قطر را در جریان این حمله قرار دهد. ترامپ قطر را متحد نزدیک و دوست آمریکا می‌داند. او نسبت به مکان قرارگیری این حمله احساس بدی دارد. او خواستار آزادی همه اسرا و بازگشت پیکر همه آن‌ها و توقف جنگ است.»

قطر اطلاع از حمله رژیم صهیونیستی را رد کرد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۲:۴۷

به دنبال اعلام کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا بعد از مطلع شدن از نیت تل‌آویو برای انجام حملات در دوحه، قطر را از این نیت رژیم صهیونیستی با خبر کرده است، وزارت خارجه قطر بیانیه‌ای صادر کرد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر سه شنبه شب اعلام کرد که اظهارات منتشر شده درباره مطلع کردن قطر از حمله اسرائیل، صحت ندارد.

وی اعلام کرد که تماسی که از یک مسئول آمریکایی دریافت شده، دقیقاً حین شنیدن شدن صدای انفجارها در دوحه بوده است.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از قول مسئولان آمریکایی نوشت که ارتش آمریکا بلند شدن جنگنده‌های اسرائیلی را بر روی رادار رصد کرده بود و به همین دلیل از تل‌آویو توضیح خواسته بود.

عراق، خواستار نشست فوری وزرای خارجه عرب برای بررسی تجاوز به قطر شد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۲:۴۶

دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد: محمد شیاع السودانی در تماس تلفنی با  «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، بر ضرورت برگزاری نشست فوری وزرای خارجه کشورهای عربی برای بررسی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه تأکید کرده است.

محمد شیاع السودانی در این تماس تلفنی گفت: عراق به عنوان رئیس کنونی اجلاس سران عرب، پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه عرب را مطرح کرده و در عین حال در حال پیگیری هماهنگی‌ها برای برگزاری نشست سران و نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه جاری است.

نخست وزیر عراق این اقدام را در چارچوب مسئولیت جمعی کشورهای منطقه برای مقابله با تجاوزات صهیونیستی دانست و تأکید کرد ، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به قطر نقض آشکار حاکمیت این کشور، تخطی فاحش از قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، و اقدامی خطرناک در جهت گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه است.

السودانی ضمن اعلام همبستگی کامل عراق با دولت و ملت قطر، حمایت بغداد از امنیت و ثبات این کشور را مورد تأکید قرار داد.

امیر قطر نیز در این تماس تلفنی از مواضع عراق قدردانی و روابط دو کشور را تاریخی و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت: این رویکرد بغداد نقش مهمی در تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

قطر از رژیم صهیونیستی شکایت کرد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۲:۴۵

به دنبال حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر و تلاش برای ترور رهبران حماس، این کشور از این رژیم به شورای امنیت شکایت کرد.

در شکایت نامه قطر به شورای امنیت آمده است: ما حمله اسراییل به دوحه را محکوم می کنیم و با این رفتار متجاوزانه اسراییل تسامح نخواهیم کرد.

دولت قطر خطاب به شورای امنیت نوشت: تجاوزات اسراییل، امنیت منطقه را تهدید می کند و ما هیچ گونه اقدامی که به امنیت و حاکمیت ما ضربه بزند، برنمی‌تابیم.

اعلام اسامی شهدای حماس در حملات امروز رژیم صهیونیستی
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۲۱:۵۵

جنبش حماس، در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به سران این جنبش در قطر طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

تلاش ناجوانمردانه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای ترور هیئت مذاکره‌کننده حماس در پایتخت قطر، دوحه، امروز؛ جنایتی هولناک و تجاوزی آشکار و نقض فاحش تمامی عرف‌ها و قوانین بین‌المللی است. این جنایت تجاوزی به حاکمیت کشور برادر قطر محسوب می‌شود، کشوری که همراه با مصر، نقش مهم و مسئولانه‌ای در حمایت از میانجی‌گری و تلاش‌ها برای توقف تجاوز و رسیدن به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا ایفا می‌کند، و بار دیگر ماهیت جنایتکارانه اشغالگران و تمایل آنها به تضعیف هرگونه فرصت برای رسیدن به توافق را آشکار می‌سازد.

ما بر شکست دشمن در ترور برادران هیئت مذاکره‌کننده تأکید می‌کنیم، در حالی که تعدادی از برادران به درجه شهادت رسیدند و نامشان به این ترتیب است:
• شهید جهاد لبد (ابو بلال) – مدیر دفتر دکتر خلیل الحیه
• شهید همام الحیه (ابو یحیی) – فرزند دکتر خلیل الحیه
• شهید عبدالله عبد الواحد (ابو خلیل) – همراه
• شهید مؤمن حسونه (ابو عمر) – همراه
• شهید احمد المملوک (ابو مالک) – همراه

همچنین شهادت شهید الوکیل عریف/ بدر سعد محمد الحمیدی، از کارکنان امنیت داخلی قطر (الخویّا) را تسلیت می‌گوییم.

آنکارا: اسرائیل دنبال صلح نیست
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۹:۱۵

وزارت خارجه ترکیه ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر، از جامعه بین‌الملل خواست تا به تل‌آویو فشار وارد کند.

وزارت امور خارجه ترکیه شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما حمله اسرائیل به هیات حماس در دوحه، پایتخت قطر را محکوم می‌کنیم.»

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه ترکیه در ادامه این بیانیه تاکید کرد: «حمله به هیات حماس در جریان مذاکرات آتش‌بس نشان می‌دهد که اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه به جنگ ادامه می‌دهد. در نتیجه این حمله، قطر که میانجی مذاکرات آتش‌بس است، به فهرست کشورهایی که اسرائیل در منطقه هدف قرار داده، اضافه شده است.»

این وزارتخانه خاطر نشان کرد: «این گواه روشنی بر سیاست توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی است. ما در این حمله بزدلانه علیه حاکمیت و امنیت قطر، در کنار این کشور ایستاده‌ایم. ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به اسرائیل فشار بیاورد تا تجاوز خود را در فلسطین و منطقه متوقف کند.»

کاخ سفید: فعلا درباره حمله اسرائیل به قطر نظری نداریم
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۳۶

معاون سخنگوی کاخ سفید گفت، فعلا درباره حمله اسرائیل به قطر نظری نداریم و ترامپ احتمالا اولین نفری خواهد بود که به آن واکنش نشان خواهد داد.

جروزالم‌پست: حمله اسرائیل به دوحه با چراغ سبز آمریکا انجام شد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۳۳

رسانه اسرائیلی در رابطه با تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه برای هدف قرار دادن رهبران جنبش حماس نوشت که این حمله با چراغ سبز مقامات آمریکایی انجام شد.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش از حمله هوایی به دوحه، پایتخت قطر با هدف ترور مقامات ارشد حماس خبر داد؛ حمله‌ای که ظاهرا ارتش رژیم اشغالگر در اهداف آن ناکام مانده است.

روزنامه جروزالم ‌پست در این گزارش به نقل از مقامات صهیونیستی نوشت: «مقامات آمریکایی از حمله به رهبران حماس در دوحه مطلع بودند و برای این عملیات چراغ سبز نشان دادند.»

با این حال، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدام امروز علیه رهبران ارشد حماس، یک عملیات کاملا مستقل اسرائیلی بود. اسرائیل آن را آغاز کرد، اسرائیل آن را اجرا کرد و اسرائیل مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.»

یک منبع دیپلماتیک آگاه به این روزنامه صهیونیستی گفت: «حماس پیشنهاد جدید قطری‌ها را دریافت کرد؛ پیشنهادی که اسرائیل هفته گذشته در پاریس از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا دریافت کرد.»

وی در پاسخ گفت: «همانطور که قبلا اتفاق افتاد، اسرائیلی‌ها امیدها برای صلح را تضعیف، جنگ را طولانی‌تر و تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌ها را پیچیده‌تر کردند.»

علاوه بر گزارش روزنامه جروزالم‌ پست، «باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درست قبل از حمله اسرائیل به مقامات حماس در قطر، از این حمله مطلع شده بود.»

یمن: اگر در مقابله با صهیونیست‌ها متحد نباشیم، تجاوز اسرائیل به دوحه در همه کشورها اتفاق می‌افتد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۱۶

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در خصوص تجاوز امروز سه شنبه رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: تجاوز اسرائیل به مقر هیأت مذاکره کننده فلسطینی در دوحه پایتخت قطر را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: اگر همه برای مقابله با تهدید صهیونیست‌ها متحد نباشیم، تجاوز اسرائیل به دوحه در همه کشورهای منطقه اتفاق خواهد افتاد.

ریاض: حمله اسرائیل به قطر را به شدت محکوم می‌کنیم
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۱۵

وزارت خارجه عربستان سعودی امروز سه شنبه در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: پادشاهی سعودی حمله اسرائیل به پایتخت قطر را به شدت محکوم می‌کند.

در این راستا، محمد بن سلمان در تماس تلفنی با شیخ تمیم امیر قطر بر حمایت تمام قد کشورش با قطر تاکید کرد.

او تأکید کرد که پادشاهی سعودی تمام توان خود را برای حمایت از برادران خود در قطر و اقداماتی که برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد، قرار می دهد.

کویت محکوم کرد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۱۲

وزارت خارجه کویت اعلام کرد که به شدت این تجاوز وحشیانه را که توسط اسرائیل علیه قطر صورت گرفت، محکوم و تقبیح می‌کند.

المیادین: اسرائیل از ۱۰ بمب دقیق در حمله به قطر استفاده کرد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۱۱

المیادین به نقل از شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی خبر داد: ۱۰ فروند هواپیمای نیروی هوایی اسرائیل در این عملیات شرکت کرده و ۱۲ موشک شلیک کردند. در این عملیات، بیش از ۱۰ بمب دقیق به طور همزمان شلیک شدند.

سازمان ملل: حمله اسرائیل به دوحه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۱۰

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: نقض آشکار حاکمیت کشور قطر را محکوم می‌کنیم. حمله اسرائیل به دوحه نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است.

بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۰۹

«اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر و مقامات حماس گفت: «ما خبر را دقایقی قبل شنیدیم. این اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتی است که این رژیم با نقض همه هنجارها و قواعد بین‌المللی مرتکب شده است. این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه است؛ نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی است.

ما مشغول بررسی دقیق اتفاقاتی هستیم که افتاده، ولی در هر حال از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد حقوق بین‌الملل نقض شده است. این اقدام، اقدامی بسیار خطرناک و نقض اصول، اهداف و قواعد منشور ملل متحد است.

این موضوع باید کشورهای منطقه و کل جامعه جهانی را بیش از پیش هوشیار کند و هشداری باشد در مورد خطرات مترتب بر تداوم بی‌عملی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به تعرضات و قانون‌شکنی‌هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و منطقه غرب آسیا مرتکب می‌شود.»

امارات: حمله خائنانه اسرائیل به قطر را محکوم می‌کنیم
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۰۹

انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به دوحه قطر اعلام کرد: امنیت کشورهای عربی خلیج فارس تقسیم ناپذیر است و ما با تمام وجود در کنار قطر هستیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما حمله خائنانه اسرائیل را که قطر را هدف قرار داد محکوم می‌کنیم و همبستگی کامل مان را در مقابله با این حمله تایید می‌کنیم.

المیادین: قطر میانجیگیری میان اسرائیل و حماس را تعلیق کرد
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۰۸

المیادین به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قطر میانجیگری بین اسرائیل و حماس در برقراری آتش بس و آزادی اسرا را تعلیق کرد.

منابع خبری: عملیات ترور سران حماس در قطر شکست خورده است
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۰۶

منابع خبری گزارش دادند رژیم صهیونیستی در ترور رهبران حماس در دوحه قطر شکست خورده است.

شبکه خبری المیادین به نقل از یکی از رهبران حماس گزارش داد عملیات ترور رژیم صهیونیستی شکست خورده و حال همه اعضای ارشد حماس خوب است.

خبرگزاری رویترز هم گزارش داد رهبرن حماس از ترور جان سالم به در برده‌اند.

یک منبع ارشد در حماس نیز در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که هیأت رهبری این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» از یک حمله هوایی اسرائیل جان سالم به در برد.

عراق: حمله رژیم صهیونیستی به دوحه را محکوم می کنیم
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۸:۰۵

وزارت خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد: حمله رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن سران جنبش حماس در دوحه پایتخت قطر را محکوم می کنیم.

محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به دوحه توسط اردن
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۷:۵۰

 وزارت خارجه اردن روز سه‌شنبه، به شدت حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قانون بین‌المللی و منشور سازمان ملل و تعرض آشکار به حاکمیت و امنیت قطر دانست.

«فؤاد المجالی» سخنگوی رسمی وزارت خارجه اردن بر مخالفت مطلق اردن و محکومیت شدید این حمله غیرقابل قبول اسرائیل که نقض حاکمیت یک کشور عربی و تشدید تنش خطرناک و غیرقابل قبولی به شمار می‌رود که منطقه را به سمت خشونت و درگیری بیشتر می‌کشاند و امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، تاکید کرد.

وی مجددا بر ایستادگی اردن و همبستگی کامل آن با قطر و ثبات و امنیت این کشور و شهروندان آن و حمایت از هرگونه اقدامی که این کشور برای حمایت از امنیت و حاکمیت خود اتخاذ کند، تاکید کرد.

المجالی از جامعه بین‌الملل خواست به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل و اسرائیل را به توقف تنش خطرناک در منطقه و تعرضات پی در پی به کشورهای عربی و پایبندی به قانون بین‌المللی، قانون بین‌المللی بشردوستانه و مصوبات بین‌المللی ملزم کند.

واکنش جهاد اسلامی به حمله رژیم صهیونیستی
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ - ۱۷:۴۷

جنبش جهاد اسلامی فلسطین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش نشان داد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از ظهر امروز سه شنبه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به نشست رهبران حماس در دوحه، این اقدام را جنایتکارانه خواند که تمامی معیارها و ارزش‌های انسانی و ابتدایی‌ترین قوانین و عرف‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.

در بیانیه این جنبش آمده است: اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن نشستی میان رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در پایتخت قطر، دوحه، عملی جنایتکارانه به تمام معنا است که تمامی معیارها و ارزش‌های انسانی و ابتدایی‌ترین قوانین و عرف‌های بین‌المللی را نقض می‌کند، بدون آنکه حتی به این موضوع که دوحه میزبان هیئت خود رژیم جنایتکار برای مذاکرات است، توجهی شود.

این بیانیه می‌افزاید: این حمله نشانگر این است که این رژیم بر ادامه خونریزی در جنگ نسل‌کشی آشکار علیه ملت فلسطین اصرار دارد و این تحولی خطرناک است که نباید نسبت به آن مماشات کرد.

جهاد اسلامی همچنین مسئولیت این اقدام را متوجه دولت ترامپ، دانست و اعلام کرد:ما دولت رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ را مسئول رهایی افسارگسیخته رژیم از هر قیدی می‌دانیم، به ویژه که این تجاوز صهیونیستی پس از آنچه کاخ سفید پیشنهاد ترامپ نامید، صورت گرفته است.

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
