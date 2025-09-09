فدراسیون پزشکی ورزشی: آینده ورزش در گرو توسعه بیمه است

اگر ورزشکاران قرار است در آینده‌ای ایمن‌تر فعالیت کنند، به اعتقاد فدراسیون پزشکی ورزشی، نخستین گام، توسعه بیمه ورزشی است.

غلامرضا نوروزی، رییس این فدراسیون، در مجمع عمومی هیات پزشکی ورزشی استان سمنان اعلام کرد: «گسترش بیمه نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای کاهش حوادث و بهبود خدمات پزشکی است.»

او تاکید کرد: «هیات‌های پزشکی و ورزشی استان‌ها باید با نظارت دقیق و اجرای برنامه‌های آموزشی، ورزشکاران بیشتری را بیمه کنند.» نوروزی همچنین ضعف تعامل میان هیات‌ها را مانع جدی دانست و بر لزوم هم‌اندیشی بین‌هیاتی تاکید کرد.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن انتقاد از عملکرد هیات استان سمنان در تابستان جاری، گفت: «این عملکرد باید در ادامه سال دست‌کم دو برابر شود تا بتواند به سطح مورد انتظار برسد.»

علوی، مدیرکل ورزش و جوانان سمنان، نیز در ادامه بیان داشت: «عملکرد کلی سال ۱۴۰۳ مثبت بوده، اما برای رسیدن به هدف ۱۰ درصدی وزارت ورزش در حوزه بیمه ورزشکاران، نیاز به تغییر در سیاست‌ها داریم.»

