En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأکید حکیم و خرازی بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به تهران با سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۰۶
| |
3 بازدید
تأکید حکیم و خرازی بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به تهران با «سید کمال خرازی»، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های تقویت همکاری‌های عراق و ایران در عرصه‌های مختلف را بررسی کردند.

حکیم با اشاره به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران و پیامد‌های آن، بر ضرورت همبستگی جهان اسلام برای مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد.

کمال خرازی نیز ضمن استقبال از سفر رهبر جریان حکمت ملی عراق به تهران، بر اهمیت رایزنی‌های مداوم و همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک بغداد و تهران در راستای حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عمار حکیم کمال خرازی جریان حکمت ملی عراق
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات دیدار و گفتگوی حکیم با قالیباف
جزئیات دیدار و گفتگوی حکیم با پزشکیان + عکس
دیدار سیدعمار حکیم با عراقچی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۸۵ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۲ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZLO
tabnak.ir/005ZLO