همسر رسول خطیبی دوشغله شد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آنا، الناز عابدینزاده که چندی قبل به عنوان مربی بدنساز تیم ملی دوچرخهسواری منصوب شده بود، چند روزی است با حفظ سمت قبلی، کار خود را در یکی از باشگاههای متمول والیبال زنان به عنوان مدیر تیم شروع کرده است.
عابدینزاده که همسر رسول خطیبی سرمربی کنونی مس رفسنجان است، در زمان مدیرعاملی او در پیکان به عنوان مدیر ورزش زنان این باشگاه کار میکرد و نامش بر سر زبانها افتاد. چند ماه قبل حضور عابدینزاده در کادرفنی تیم ملی دوچرخه سواری زنان حواشی زیادی ایجاد کرد و حالا او به عنوان شغل دوم مدیریت تیم خصوصی شهرآرکا که با هزینه زیاد آماده مسابقات والیبال زنان میشود را برعهده گرفته است!
تیم والیبال زنان شهرآرکا با هزینه زیاد و جذب ستارههای مطرح و ملیپوش این رشته و سرمربیگری ساناز رضایی برای کسب قهرمانی تلاش خواهد کرد.
