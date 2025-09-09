شاهکاری جدید از پورشه معرفی شد!

پورشه ۹۱۱ توربو اس ۲۰۲۶ آمده تا قوانین بازی را عوض کند! از موتور قدرتمند و ترمزهای سرامیکی گرفته تا باله عقب اسپرت و رنگ‌های خیره‌کننده.

به گزارش تابناک به نقل از میلی گلد؛ شرکت آلمانی پورشه ساعاتی پیش از نسخه ۲۰۲۶ کوپه ورزشی ۹۱۱ توربو اس رونمایی کرد.

تغییر در فرم سپر‌های جلو و عقب، بهبود قدرت موتور در کنار تغییراتی در کابین و یک دست رینگ جدید و تعدادی رنگ جذاب از مهمترین تحولاتی است که در این نسخه از ۹۱۱ قابل رصد است.

۹۱۱ توربو اس جدید که از یک موتور ۳۷۰۰ سی‌سی تخت، دو توربو و شش سیلندر بهره می‌برد از قدرتی معادل ۷۱۱ اسب بخار سود می‌برد و در کمتر از ۳.۶ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

به لطف یک سیستم هیبریدی و مهندسی دقیق، موتور ۹۱۱ توربو اس ۲۰۲۶ از ۵۹۰ پوند گشتاور بهره می‌برد و تا ۳۱۲ کیلومتر در ساعت نیز قادر است سرعت بگیرد.

ترمز‌های سرامیکی و باله جدید عقب بخشی دیگر از جاذبه‌های این کوپه دونفره ۲۷۲ هزار دلاری است.