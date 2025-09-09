En
شاهکاری جدید از پورشه معرفی شد!

پورشه ۹۱۱ توربو اس ۲۰۲۶ آمده تا قوانین بازی را عوض کند! از موتور قدرتمند و ترمزهای سرامیکی گرفته تا باله عقب اسپرت و رنگ‌های خیره‌کننده.
شاهکاری جدید از پورشه معرفی شد!

 

به گزارش تابناک به نقل از میلی گلد؛ شرکت آلمانی پورشه ساعاتی پیش از نسخه ۲۰۲۶ کوپه ورزشی ۹۱۱ توربو اس رونمایی کرد.

تغییر در فرم سپر‌های جلو و عقب، بهبود قدرت موتور در کنار تغییراتی در کابین و یک دست رینگ جدید و تعدادی رنگ جذاب از مهمترین تحولاتی است که در این نسخه از ۹۱۱ قابل رصد است.

۹۱۱ توربو اس جدید که از یک موتور ۳۷۰۰ سی‌سی تخت، دو توربو و شش سیلندر بهره می‌برد از قدرتی معادل ۷۱۱ اسب بخار سود می‌برد و در کمتر از ۳.۶ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

به لطف یک سیستم هیبریدی و مهندسی دقیق، موتور ۹۱۱ توربو اس ۲۰۲۶ از ۵۹۰ پوند گشتاور بهره می‌برد و تا ۳۱۲ کیلومتر در ساعت نیز قادر است سرعت بگیرد.

ترمز‌های سرامیکی و باله جدید عقب بخشی دیگر از جاذبه‌های این کوپه دونفره ۲۷۲ هزار دلاری است.

