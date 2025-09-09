«احضار» سینما را تسخیر کرد

جدیدترین قسمت از دنیای «احضار» با عنوان «آخرین مناسک»، نه‌تنها رکورد بهترین افتتاحیه تاریخ این فرنچایز را شکست، بلکه با فروش خیره‌کننده ۱۸۷ میلیون دلاری، گیشه آمریکا و جهان را از نو زنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ فیلم ترسناک «احضار: آخرین مناسک» محصول نیو لاین سینما در اولین هفته اکران خود با فروش عظیم ۸۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی صدرنشین گیشه شد. تنها در روز جمعه، این فیلم ۳۴.۵ میلیون دلار فروخت که شامل ۸.۵ میلیون دلار فروش پیش‌نمایش پنج‌شنبه‌شب نیز می‌شد؛ این رکوردی بی‌سابقه برای این مجموعه است.

این افتتاحیه، بهترین شروع تاریخ فرنچایز «احضار» و سومین افتتاحیه بزرگ تاریخ ژانر وحشت در آمریکاست. همچنین این موفقیت تازه، هفتمین فیلم متوالی استودیوی برادران وارنر در سال جاری است که با فروش بیش از ۴۰ میلیون دلار کار خود را آغاز می‌کند؛ که خوئ همین رقم هم رکوردی بی‌نظیر برای هر استودیو هالیوودی محسوب می‌شود.

عملکرد فیلم در گیشه جهانی حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. «آخرین مناسک» با ۱۰۴ میلیون دلار فروش در بازار‌های بین‌المللی و مجموع ۱۸۷ میلیون دلار (با بودجه تولید ۵۵ میلیون دلاری) به نمایش قدرتمندی دست یافت. این رقم، رکورد بهترین افتتاحیه تاریخ یک فیلم ترسناک در بازار‌های خارجی را شکست و در جایگاه دوم بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی تاریخ ژانر وحشت قرار گرفت.

«احضار: آخرین مناسک» به کارگردانی مایکل چاوز ساخته شده و بر اساس تحقیقات واقعی لورن و اد وارن درباره پرونده «جن‌زدگی اسمرول» در پنسیلوانیا شکل گرفته است. ورا فارمیگا و پاتریک ویلسون در آخرین حضور خود در نقش لورن و اد وارن بازی می‌کنند. در کنار آنها، میا تاملینسون و بن هاردی نیز ایفای نقش کرده‌اند. جیمز وان (اتومیک مانستر) و پیتر سافران (مدیر دی‌سی استودیوز) تهیه‌کنندگان فیلم هستند.

«آخرین مناسک» نهمین عنوان از فاز اول دنیای «احضار» محسوب می‌شود؛ مجموعه‌ای که تاکنون بیش از ۲.۳ میلیارد دلار فروش جهانی داشته و پرفروش‌ترین فرنچایز ترسناک تاریخ سینماست. کمپانی برادران وارنر اعلام کرده است که فاز دوم این مجموعه نیز در راه است.

اگرچه منتقدان چندان روی خوشی به فیلم نشان نداده‌اند، اما واکنش مخاطبان مثبت بوده و فیلم در سینمااسکور نمره B را دریافت کرده است؛ نمره‌ای که برای یک فیلم ترسناک بسیار خوب محسوب می‌شود.

از دیگر اتفاقات مهم گیشه، بازاکران موزیکال پرطرفدار «همیلتون» (۲۰۲۱) به کارگردانی لین-مانوئل میرانداست که با فروش ۱۰ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت. این فیلم-نمایش که ابتدا برای یک هفته به صورت محدود برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل استقبال بالا احتمالاً تمدید خواهد شد.

در رده‌های بعدی جدول، فیلم‌های «سلاح‌ها» با فروش ۵.۴ میلیون دلار و «تعطیلات عجیب‌تر» با ۳.۸ میلیون دلار، جایگاه‌های چهارم و پنجم را در اختیار گرفتند.

به این ترتیب، برادران وارنر و دیزنی بار دیگر صدر جدول گیشه پاییز را میان خود تقسیم کردند.