به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۳,۶۳۴ (سه هزار و ششصد و سی و چهار ) دلار به ۳,۶۴۶ (سه هزار و ششصد و چهل و شش ) دلار رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳,۶۴۶
|۱۲
|۰.۳۳
|10:55
|۳,۶۳۴
|۴۷
|۱.۲۹
|روز قبل
|۳,۵۸۷
|۰.۰۰
|
|۲ روز پیش
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۸,۸۷۱,۸۳۱ (هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۸,۸۹۸,۳۷۹ (هشت میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸,۸۹۸,۳۷۹
|۲۶,۵۴۸
|۰.۲۹
|10:55
|۸,۸۷۱,۸۳۱
|۴۶,۸۶۳
|۰.۵۲
|روز قبل
|۸,۸۲۴,۹۶۸
|۱۰۰,۶۵۱
|۱.۱۴
|۲ روز پیش
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۳۸,۴۳۱,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و چهارصد و سی و یک هزار) تومان به ۳۸,۵۱۳,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان رسید.
