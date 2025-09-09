En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور

قیمت طلای 18 عیار با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۸,۸۷۱,۸۳۱ (هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۸,۸۹۸,۳۷۹ (هشت میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۸۰
| |
3 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افزایش  قیمت‌‌‌‌ طلا  نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۳,۶۳۴ (سه هزار و ششصد و سی و چهار ) دلار به ۳,۶۴۶ (سه هزار و ششصد و چهل و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۴۶ ۱۲ ۰.۳۳ 10:55
۳,۶۳۴ ۴۷ ۱.۲۹ روز قبل
۳,۵۸۷ ۰.۰۰

 

 ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا  افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۸,۸۷۱,۸۳۱ (هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۸,۸۹۸,۳۷۹ (هشت میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۹۸,۳۷۹ ۲۶,۵۴۸ ۰.۲۹ 10:55
۸,۸۷۱,۸۳۱ ۴۶,۸۶۳ ۰.۵۲ روز قبل
۸,۸۲۴,۹۶۸ ۱۰۰,۶۵۱ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۳۸,۴۳۱,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و چهارصد و سی و یک هزار) تومان به ۳۸,۵۱۳,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا طلای 18 عیار خبر فوری خرید طلا فروش طلا
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه اول شهریور
قیمت جهانی طلا امروز 14 تیر 1404
قیمت جهانی طلا امروز سوم خرداد ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
قیمت طلای 18 عیار امروز 31 اردیبهشت
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷ مرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۲ خرداد
تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟
قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز یکم مرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26 تیر ماه
طلای ۱۸ عیار پر کشید
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ خرداد
قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت
قیمت طلای ۱۸ عیار صبحگاه شنبه ۲۵ مرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت
طلای 18 عیار چند؟
قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز 21 اسفندماه
همه هزینه‌ هایی که به قیمت طلا اضافه می‌ شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۶۲ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۰ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZKy
tabnak.ir/005ZKy