قیمت طلای 18 عیار با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۸,۸۷۱,۸۳۱ (هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۸,۸۹۸,۳۷۹ (هشت میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۳,۶۳۴ (سه هزار و ششصد و سی و چهار ) دلار به ۳,۶۴۶ (سه هزار و ششصد و چهل و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳,۶۴۶ ۱۲ ۰.۳۳ 10:55 ۳,۶۳۴ ۴۷ ۱.۲۹ روز قبل ۳,۵۸۷ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۸,۸۷۱,۸۳۱ (هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۸,۸۹۸,۳۷۹ (هشت میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸,۸۹۸,۳۷۹ ۲۶,۵۴۸ ۰.۲۹ 10:55 ۸,۸۷۱,۸۳۱ ۴۶,۸۶۳ ۰.۵۲ روز قبل ۸,۸۲۴,۹۶۸ ۱۰۰,۶۵۱ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۳۸,۴۳۱,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و چهارصد و سی و یک هزار) تومان به ۳۸,۵۱۳,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) تومان رسید.