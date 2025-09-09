En
خبر خوش برای سالمندان: حقوق‌ها بالا می‌رود!

سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از آبان ۱۴۰۳، تلاشی برای کاهش شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته آغاز کرده است. این طرح که با هزینه ماهانه ۵۵۰۰ میلیارد تومان در سه سال اجرا می‌شود، قرار است تا پایان سال سوم، ۹۰ درصد افت مستمری نسبت به حداقل دستمزد را جبران کند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۸
| |
879 بازدید
|
۲
طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، که از آبان ۱۴۰۳ کلید خورده، تاکنون بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را شامل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بر اساس قانون، این طرح در سه سال اجرا می‌شود و هدف آن جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد تا پایان سال سوم است. افزایش حقوق در سال اول ۴۰ درصد و در سال دوم ۳۰ درصد تعیین شده است.

هزینه و نحوه محاسبه

اجرای این طرح برای سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. میزان افزایش حقوق برای هر بازنشسته ثابت نیست و بر اساس مستمری دریافتی و محاسبات بیمه‌ای تعیین می‌شود، به‌گونه‌ای که متناسب با شرایط هر فرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اهمیت طرح برای معیشت بازنشستگان

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گامی حیاتی برای بهبود معیشت سالمندانی است که با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، با چالش‌های جدی مالی مواجه شده‌اند. این طرح با هدف کاهش شکاف میان درآمد و مخارج، به بازنشستگان کمک می‌کند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
3
پاسخ
انکار پول یا مفت میدن طی سه سال اضافه می گردد 90 درصد و در این سه سال 900 درصد افزایش تورم در همه کالاهای اساسی ایجاد شده و خواهد شد اگر با این اطلاعیه یا بگوییم اعلامیه پول می خواهید از صندوق بازنشستگان بردارید خود دانید ولی پای این بازنشستگان میلیونر و یا تیلیونر که از جیبشان برمیدارید ننویسید وقبلاً این خبر بود و تازه نیست خودتان را شارژ کنید و در زیر سایه بازنشستگان گرامی لذت دنیا و آخرت خود را بچشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
3
پاسخ
کاری که چندسال پیش و یک بار باید انجام می شد طی سه سال با منت و تاخیر انجام میشود. هنوز معوقه فروردین پرداخت نشده
