طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان، که از آبان ۱۴۰۳ کلید خورده، تاکنون بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را شامل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بر اساس قانون، این طرح در سه سال اجرا میشود و هدف آن جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد تا پایان سال سوم است. افزایش حقوق در سال اول ۴۰ درصد و در سال دوم ۳۰ درصد تعیین شده است.
هزینه و نحوه محاسبه
اجرای این طرح برای سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. میزان افزایش حقوق برای هر بازنشسته ثابت نیست و بر اساس مستمری دریافتی و محاسبات بیمهای تعیین میشود، بهگونهای که متناسب با شرایط هر فرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اهمیت طرح برای معیشت بازنشستگان
متناسبسازی حقوق بازنشستگان گامی حیاتی برای بهبود معیشت سالمندانی است که با افزایش هزینههای زندگی و تورم، با چالشهای جدی مالی مواجه شدهاند. این طرح با هدف کاهش شکاف میان درآمد و مخارج، به بازنشستگان کمک میکند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.
