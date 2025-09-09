سلاخی در مترو

قتل ایرینا زاروتسکا پناهجوی ۲۳ ساله اوکراینی، در یک حادثه وحشیانه در قطار شهری کارولینای شمالی، موجی از خشم و بحث درباره جرم و جنایت در آمریکا به راه انداخته است. این حادثه نه تنها به دلیل ماهیت وحشیانه‌اش، بلکه به دلیل واکنش‌های سیاسی و اجتماعی که به دنبال داشت، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ ایرینا زاروتسکا، که از کی‌یف، به دلیل جنگ فرار کرده بود، در شهر شارلوت ساکن بود. او به امید یافتن امنیت و شروعی جدید به آمریکا آمده بود، اما زندگی‌اش به شکلی غم‌انگیز و غیرمنتظره در یک قطار شهری پایان یافت. زاروتسکا که در یک پیتزافروشی محلی به نام «زپدیز» کار می‌کرد، در روز حادثه با یونیفرم کاری‌اش سوار قطار خط آبی لینکس شده بود.

طبق تصاویر نظارتی منتشرشده توسط سیستم ترانزیت منطقه شارلوت، زاروتسکا در ساعت ۹:۴۶ شب به وقت محلی وارد قطار شد و در صندلی جلوی مظنون، «دکارلوس براون جونیور» نشست. او که مشغول کار با گوشی خود بود و هدفون به گوش داشت، کاملاً از خطر پشت سرش بی‌خبر بود. این زن جوان که به گفته نزدیکانش فردی پرشور، هنرمند و عاشق حیوانات بود، تنها چند دقیقه بعد به شکلی وحشیانه کشته شد.

سه قطره خون!

تصاویر نظارتی نشان می‌دهند که دکارلوس براون جونیور، مرد ۳۴ ساله بی‌خانمان با سابقه مشکلات روانی و جرایم متعدد، در صندلی پشت زاروتسکا بی‌قرار و مضطرب به نظر می‌رسید. حدود پنج دقیقه پس از سوار شدن زاروتسکا، براون یک چاقوی تاشو از جیبش بیرون آورد، ایستاد و با بالا بردن دستش، سه ضربه به گردن او وارد کرد. این حمله چنان سریع و غیرمنتظره بود که زاروتسکا فرصتی برای واکنش نداشت.تصاویر بعدی به دلایل اخلاقی لحظه حمله را نشان نمی‌دهند، اما صحنه‌های پس از آن براون را در حال قدم زدن در واگن قطار، چرخیدن به دور خود و درآوردن هودی خون‌آلودش نشان می‌دهد. او سپس در ایستگاه بعدی از قطار پیاده شد و چاقوی تاشوی او در نزدیکی سکو پیدا شد. زاروتسکا که در صندلی‌اش غرق در خون فرو رفته بود، در همان محل حادثه جان باخت.

سابقه مظنون و اتهامات

دکارلوس براون جونیور که اکنون با اتهام قتل درجه یک روبروست، سابقه کیفری طولانی‌ای دارد که به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد. طبق گزارش‌ها، او پیش‌تر به اتهاماتی از جمله سرقت، سرقت مسلحانه با سلاح خطرناک و تهدید کلامی بازداشت شده بود. براون همچنین پنج سال را به دلیل سرقت با سلاح مرگبار در زندان گذرانده بود.

همین چند ماه پیش براون به دلیل استفاده نادرست از شماره اضطراری ۹۱۱ دستگیر شد. طبق گزارش‌ها او به پلیس گفته بود که ماده‌ای «ساخت بشر» در بدنش وجود دارد که رفتارهایش مانند غذا خوردن، راه رفتن و صحبت کردن را کنترل می‌کند! با این حال، به نظر می‌رسد این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته بود و او بدون بستری شدن یا حبس طولانی‌مدت آزاد شده بود.

قتلی که سیاسی شد

این قتل به سرعت به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان اینفلوئنسر‌های محافظه‌کار، تبدیل شد که رسانه‌های جریان اصلی را به نادیده گرفتن این پرونده متهم کردند. بنی جانسون، پادکستر محافظه‌کار با نفوذ در میان حامیان دونالد ترامپ، در پستی نوشت: «اگر ایرینا سیاه‌پوست بود و قاتلش سفیدپوست، رسانه‌ها بی‌وقفه آشوب به پا می‌کردند. اما چون او سفیدپوست است، سکوت کرده‌اند.» ایلان ماسک، نیز با بازنشر این ادعا‌ها به بحث دامن زد. برخی کاربران این حادثه را با قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که توسط یک افسر پلیس کشته شد مقایسه کردند.

این اظهارات نشان می‌دهد که مرگ زاروتسکا ممکن است به خط مقدم جدیدی در جنگ فرهنگی آمریکا تبدیل شود، جایی که موضوعات جرم و نژاد همیشه حساس و بحث‌برانگیز هستند.

ترامپ وارد می‌شود

دونالد ترامپ هم دیروز به قتل این زن واکنش نشان داد. او در پایگاه مشترک اندروز، در پاسخ به سؤالی درباره این حادثه گفت که از آن اطلاعی نداشته، اما آن را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود که «تا فردا صبح همه‌چیز را درباره آن پیگیری خواهم کرد.»

فرار ترامپ از رسوایی اپستین

این قتل در حالی رخ داده که ترامپ تهدید کرده است گارد ملی را برای مقابله با جرم و جنایت به چندین شهر بزرگ تحت مدیریت دموکرات‌ها اعزام خواهد کرد. هفته گذشته، او اعلام کرد که آماده است تا مقامات فدرال را برای مبارزه با جرم و جنایت در شیکاگو و بالتیمور، با وجود مخالفت رهبران منتخب و بسیاری از ساکنان این شهرها، اعزام کند.

این حادثه به نظر می‌رسد که گفت‌وگوی ملی را از رسوایی مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم‌شده و مجموعه‌ای از آمار‌های اقتصادی ناامیدکننده منحرف کرده است. انتشار این ویدئو همچنین کار را برای دموکرات‌هایی که تلاش می‌کنند با سخنان و تاکتیک‌های سخت‌گیرانه ترامپ مقابله کنند، بدون اینکه به نظر بیایند در برابر جرم و جنایت نرمش نشان می‌دهند، دشوارتر کرده است.