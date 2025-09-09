بادمجان از سبزیجات مورد علاقه ما ایرانی‌هاست که در بسیاری از غذا‌ها از آن استفاده می‌کنیم. شاید برایتان جالب باشد بدانید که بادمجان سرشار از ویتامین، کلسیم، فسفر، فیبر، پتاسیم، ضد سرطان است و برای قلب هم بسیار مفید است. از بادمجان معمولا برای تهیه انواع خورش، انواع ترشی، بورانی، سالاد، ته چین و غذا‌هایی مثل کشک و بادمجان، میرزاقاسمی و... استفاده می‌شود.

بادمجان شکم پر یکی از انواع خوراک‌هاست که برای تهیه آن شکم بادمجان سرخ شده را با موادی از گوشت یا سبزیجات پر می‌کنند. این غذا علاوه‌بر اینکه طعم بسیار دلچسبی دارد، ظاهر زیبایی هم دارد و برای پذیرایی در مهمانی‌ها گزینه مناسبی است. شما می‌توانید این غذای خوشمزه را به‌راحتی در منزل تهیه کنید و از خوردن آن در کنار اعضای خانواده لذت ببرید. در ادامه این مطلب طرز تهیه بادمجان شکم پر همراه با نکات مهم و فوت و فن‌های مربوط به تهیه آن تقدیم به شما کاربران گرامی خواهد شد.

مواد لازم برای تهیه بادمجان شکم پر

پیاز بزرگ: ۱ عدد

گوشت چرخ کرده: ۳۰۰ گرم

سیر: ۲ حبه

رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری

رب انار: ۱ قاشق غذاخوری

گوجه فرنگی: ۵ عدد

بادمجان درشت: ۱۰ عدد

روغن: به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به میزان لازم

نکات مربوط به مواد اولیه

هنگام خرید بادمجان سعی کنید از بادمجان‌های چین اول استفاده کنید؛ چون بادمجان‌های چین دوم و سوم معمولاً پر تخم و تلخ هستند. همچنین موقع خرید بادمجان حتماً بادمجان‌های براق، کشیده و سنگین را انتخاب کنید. حواستان باشد که بادمجان زخمی نباشد. هنگام خرید بادمجان توجه کنید که کلاهک بادمجان هرچه کشیده‌تر باشد، نشان از شیرین بودن آن است. برای تهیه بادمجان شکم پر بهتر است از بادمجان‌های کوتاه و گوشتی استفاده کنید.

نکات مربوط به گوشت

معمولا وقتی صحبت از گوشت قرمز می‌شود، بیش‌تر از مضرات آن گفته می‌شود؛ اما همان‌طور که می‌دانید گوشت قرمز حاوی میزان بالای پروتئین و بهترین ماده غذایی برای تقویت ماهیچه‌ها و استحکام عضلانی بدن است. همچنین دارای میزان قابل توجهی از امگا ۳ و منبع غنی آهن است که برای پیشگیری از کم‌خونی بسیار موثر است. آهن از یک سو به ساخت هموگلوبین موجود در خون کمک می‌کند و از سوی دیگر رسیدن اکسیژن به قلب و مغز را سرعت می‌بخشد. گوشت قرمز منبع بسیار خوبی از ویتامین‌های گروه B است. این گروه از ویتامین‌ها برای سوخت و ساز بهتر بدن ضروری هستند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، گوشت قرمز ارزش غذایی بسیار بالایی دارد. مهم این است که به میزان مناسب مصرف شود و مصرف ۱ الی ۲ بار آن در هفته برای بدن بسیار مفید است. اگر در تهیه گوشت چرخ‌کرده از گوشت گوسفند استفاده می‌کنید، این نکته را در نظر داشته باشید که گوشت گوسفند در فرآیند پخت آب می‌شود. توصیه می‌کنیم برای تهیه بادمجان شکم پر از گوشت چرخ‌کرده مخلوط گوساله و گوسفند استفاده کنید.

نکات مربوط به پیاز

اگر بخواهیم به طور مختصر در مورد کاربرد انواع پیاز‌ها توضیح دهیم، باید از پیاز زرد که معروف‌ترین عضو خانواده پیازهاست، شروع کنیم. این پیاز بهترین گزینه برای پخت و پز است. پیاز سفید طعم ملایم‌تری نسبت به پیاز دارد. از نظر کاربرد تقریباً مثل پیاز قرمز است و می‌شود آن را خام خورد و یا در سالاد‌ها و دیپ‌ها از آن استفاده کرد. این پیاز برای غذا‌های مکزیکی هم بهترین گزینه است. پیاز قرمز نسبت به پیاز سفید و زرد فیبر بیش‌تری دارد و به خاطر رنگ زیبایش می‌توان از آن برای تزئین بشقاب غذا هم استفاده کرد. علاوه‌بر این برای کبابی کردن، سالاد و ساندویچ‌ها هم انتخاب مناسبی است. پیاز‌های قرمز به اندازه کافی عطر و طعم به غذا نمی‌دهند؛ بنابراین برای پخت و پز معمولاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

نکات مربوط به رب انار

رب انار نوعی رب گرفته شده از دانه‌های انار است که به دو صورت ترش و ملس در بازار موجود است. رب انار معمولا رنگ تیره‌ای دارد؛ ولی نباید بیش از حد سیاه باشد که نشانه سوختگی رب هنگام پخت است. رب انار مرغوب نباید بیش از حد سفت باشد؛ همچنین نباید بوی ترشیدگی بدهد. برای تهیه لایه میانی بادمجان شکم پر سعی کنید رب انار را از فروشگاه‌های معتبر و یا از کسانی که به صورت خانگی و تمیز رب انار را درست می‌کنند، تهیه کنید.

طرز تهیه بادمجان شکم پر

۱ ـ برای شروع کار ابتدا پیاز را پوست بگیرید؛ سپس به صورت خیلی ریز خرد کنید و داخل ماهی تابه بریزید. ماهی تابه را روی حرارت اجاق گاز بگذارید و کمی روغن اضافه کنید. اجازه بدهید پیاز نرم و طلایی شود؛ سپس سیر رنده شده را همراه با زردچوبه اضافه کنید و هم بزنید.

۲ ـ در مرحله بعد گوشت چرخ کرده را به پیاز اضافه کنید و کمی نمک و فلفل سیاه به آن بزنید. حدود دو دقیقه صبر کنید تا گوشت با پیاز و سیر تفت بخورد؛ سپس رب گوجه فرنگی و رب انار را اضافه کنید و هم بزنید. درب ماهی تابه را بگذارید و حرارت اجاق گاز را کم کنید تا گوشت کم کم بپزد؛ سپس اجاق گاز را خاموش کنید.

۳ ـ بادمجان‌ها را پوست کنید و با چاقو از وسط شکم بادمجان یک برش طولی و عمیق ایجاد کنید. حالا بادمجان‌ها را به مدت بیست دقیقه داخل مخلوط آب و نمک بگذارید؛ سپس آبکش کنید تا تلخی بادمجان گرفته شود.

۴ ـ بادمجان‌ها را داخل روغن سرخ کنید، به اندازه‌ای که بادمجان نرم و کمی طلایی شود. توجه داشته باشید که نیازی نیست بادمجان را کاملا سرخ کنید.

۵ ـ بادمجان‌های سرخ شده را داخل صافی بگذارید تا روغن اضافه آن کشیده شود؛ سپس داخل شکم بادمجان را که از قبل باز کرده‌اید، با مایه گوشتی که آماده کرده‌اید پر کنید. حالا بادمجان‌های شکم پر را داخل ماهی تابه کنار هم بچینید.

۶ ـ گوجه فرنگی‌ها را رنده کنید و کمی نمک به آن بزنید؛ سپس با قاشق گوجه فرنگی رنده شده را در اطراف بادمجان‌ها و گوشه و کنار ماهی تابه بریزید. درب ماهی تابه را ببندید و حرارت اجاق گاز را کم کنید و اجازه بدهید بادمجان‌ها حدود نیم ساعت تا چهل دقیقه با آب گوجه فرنگی بپزند و نرم شوند. در این مرحله بادمجان شکم پر خوشمزه شما آماده سرو است که می‌توانید همراه با نان میل کنید، نوش جان.