توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی مجلس و دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت از ساعات ابتدایی امروز خبر داد و گفت این جلسه با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه با محوریت برنامه هفتم توسعه و مسائل اقتصادی تشکیل شده است.

محمدباقر قالیباف، در آغاز جلسه علنی امروز _سه شنبه هجدهم شهریور_ اظهار کرد: از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، نشستی با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه دولت برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی افزود: این جلسه با محوریت بررسی برنامه هفتم توسعه و موضوعات اقتصادی تشکیل شد و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری درباره مباحث مطرح شده ارائه خواهد شد.

رئیس مجلس ادامه داد: جلسه رسمی علنی مجلس از این لحظه با حضور ۲۲۶ نماینده آغاز می‌شود.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان برگزار شد.

محور این جلسه مسائل مهم و اساسی کشور به خصوص معضلات و مشکلات اقتصادی است.