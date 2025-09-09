توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی مجلس و دولت

محمدباقر قالیباف، در آغاز جلسه علنی امروز _سه شنبه هجدهم شهریور_ اظهار کرد: از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، نشستی با حضور رئیسجمهور و همه اعضای کابینه دولت برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی افزود: این جلسه با محوریت بررسی برنامه هفتم توسعه و موضوعات اقتصادی تشکیل شد و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری درباره مباحث مطرح شده ارائه خواهد شد.
رئیس مجلس ادامه داد: جلسه رسمی علنی مجلس از این لحظه با حضور ۲۲۶ نماینده آغاز میشود.
جلسه غیرعلنی مجلس با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان برگزار شد.
محور این جلسه مسائل مهم و اساسی کشور به خصوص معضلات و مشکلات اقتصادی است.
