En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی مجلس و دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت از ساعات ابتدایی امروز خبر داد و گفت این جلسه با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه با محوریت برنامه هفتم توسعه و مسائل اقتصادی تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۵۰
| |
429 بازدید
توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی مجلس و دولت

محمدباقر قالیباف، در آغاز جلسه علنی امروز _سه شنبه هجدهم شهریور_ اظهار کرد: از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، نشستی با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه دولت برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی افزود: این جلسه با محوریت بررسی برنامه هفتم توسعه و موضوعات اقتصادی تشکیل شد و در فرصت مناسب توضیحات بیشتری درباره مباحث مطرح شده ارائه خواهد شد.

رئیس مجلس ادامه داد: جلسه رسمی علنی مجلس از این لحظه با حضور ۲۲۶ نماینده آغاز می‌شود.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان برگزار شد.

محور این جلسه مسائل مهم و اساسی کشور به خصوص معضلات و مشکلات اقتصادی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف جلسه علنی امروز برنامه هفتم توسعه مسعود پزشکیان هیئت دولت خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تابعیت دوگانه؛ بازیگران پشت پرده فراتر از ظریف و قالیباف!
نامه قالیباف به پزشکیان برای افزایش حقوق شاغلان
پزشکیان: تغییر در رفتارها، کلید حفظ وفاق و همدلی ملی!
پزشکیان پای تخته رفت!+تصاویر
حواشی تحلیف/ عکس: تفاوت راه رفتن پزشکیان با قالیباف و اژه ای
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها ابلاغ شد
بررسی تصویب آیین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم در مجلس
دستورات مهم رئیس جمهور درباره سواحل مکران
قالیباف: دولت گامی خارج از برنامه هفتم برندارد
ادعای دروغین نامزد اصلاح طلبان درباره قالیباف/ آقای پزشکیان عذرخواهی کنید
درگیری لفظی در مجلس؛ آیا این تنش بحرانی می شود؟!
پزشکیان: با همراهی مردم کشور به خطر نمی‌افتد
سعید جلیلی طرح هایش را به پزشکیان بدهد/مجلس با دولت جدید راه خواهد آمد
در حاشیه جلسه هیئت دولت ۹ آبان ۱۴۰۳
جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳
بررسی آخرین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۴
پزشکیان: علت انفجار بندر رجایی مقدم بر همه چیز است
پزشکیان و قالیباف در قابی جالب +عکس
عکس | حضور پزشکیان و قالیباف در یک هیأت عزاداری
قالیباف: اجازه نمی‌دهیم تصمیمی خارج از برنامه هفتم گرفته شود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۳۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۶۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKU
tabnak.ir/005ZKU