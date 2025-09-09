En
دیدار عراقچی و گروسی امروز در قاهره

گروسی دیروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای دیدبان هسته‌ای سازمان ملل با ایران در مسیر درست قرار دارد، خواستار احیای بازرسی‌ها در ایران شد.
دیدار عراقچی و گروسی امروز در قاهره

وزیر خارجه مصر امروز سه‌شنبه در قاهره میزبان وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ الاهرام، روزنامه مصری نوشت: «بدر عبد العاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز سه شنبه، میزبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافایل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

گروسی دیروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای دیدبان هسته‌ای سازمان ملل با ایران در مسیر درست قرار دارد، خواستار احیای بازرسی‌ها در ایران شد.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ظهر دیروز، دوشنبه کار خود را آغاز کرد.

این اولین نشست فصلی شورای حکام آژانس پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران از سوی آمریکا در اول تیر و در طی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل است.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
4
1
پاسخ
گروسی بسیار غلط کرده است...دیدار با خیانتکاران محکوم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
خوتان گفتید این ادم مامور اسرائیل هست و اطلاعات مارا داده است حالا با مامور اسرائیل به خاطر مناسبات دیپلماتیک دست دادی این خنده ها چیه؟؟؟؟؟
