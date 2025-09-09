کدام پزشکان صلاحیت فعالیت در حوزه «زیبایی» را دارند؟

حدود ۲ ماه پیش، خبری مبنی بر تصمیم هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت منتشر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت را مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسننا؛ دکتر سجاد رضوی با بیان اینکه به منظور بررسی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان دو کمیسیون داریم، اظهار کرد: کمیسیون‌های «معین» و «ملی صلاحیت حرفه‌ای» به منظور بررسی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان است. کمیسیون معین در سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود و پس از اینکه صلاحیت افراد در این کمیسیون تایید شد، صلاحیت حرفه‌ای افراد در کمیسیون ملی حرفه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده دارم مورد بررسی قرار گرفته و ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان نیز به بررسی خدمات زیبایی و سایر خدمات می‌پردازد و درباره آن تصمیم می‌گیرد. احکام مربوط به فعالیت در حوزه زیبایی به تازگی صادر شده و اولین جلسه آن طی روز‌های آینده تشکیل می‌شود و رشته‌های مختلف که می‌خواهند در حوزه زیبایی کار کنند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای نمی‌تواند به افرادی که فاقد صلاحیت باشند، اجازه فعالیت دهد و به منظور داشتن صلاحیت می‌بایست کوریکولوم‌های آموزشی (برنامه درسی) مصوب وزارت بهداشت یا دوره‌های مورد تایید وزارت بهداشت را سپری کرده باشند و افرادی که خارج از این شرایط باشند، نمی‌توانند خدمات را ارائه دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره تصمیم دیوان عدالت اداری درباره کمیته صلاحیت حرفه‌ای گفت: دیوان عدالت اداری، روند اداری آن موضوعی که آنها را ممنوع کرده بود، باطل کرده است. دیوان عدالت اداری اعلام نکرده است که چه کسانی جراحی زیبایی انجام دهند و چه کسانی انجام ندهند. آن روند اداری، سلسله مراتب اداری خود را طی نکرده، اما در حال حاضر، در یک مسیر قانونی که منجر می‌شود طرحی در کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌شود، قرار دارد. دیوان عدالت اداری اعلام نکرده است که پزشکان عمومی اعمال زیبایی انجام دهند، اما گفته است که کمیسیون آن تاریخ که این پزشکان را ممنوع کرده بود، به دلیل اینکه آن مصوبه مسیر قانونی خود را طی نکرده است، باطل است. در حال حاضر، مسیر اداری طی می‌شود و کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای تصمیم می‌گیرد که چه کسانی صلاحیت انجام چه خدمتی را دارند که این خدمات مشمول خدمات زیبایی هم می‌شود.