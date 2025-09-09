ویرانی و نابودی تلاویو در 600 ثانیه توسط ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیوید پاین کارشناس آمریکایی گفت: ایران نشان داد می‌تواند تل آویو را در ۶۰۰ ثانیه با موشکباران ویران کند و کسی هم نمی‌تواند از آن محافظت کند.

هم اکنون اسرائیل دیگر بازدارندگی ندارد. از دید من این دلیل کلیدی است که نتانیاهو تصمیم گرفت تا با درخواست آتش بس ترامپ موافقت کند‌.

افسر پیشین پنتاگون گفت: واقعیت این است که ایران در وارد آوردن آسیب‌های سنگین به شهرهای اسرائیل، از جمله بندر حیفا، تل‌آویو و ساختمان‌های دولتی و نظامی به طور فزاینده‌ای موفق بود.

بنابر گزارش ها اسرائیل تنها هفت روز تا ته کشیدن موشک‌های رهگیر فاصله داشت.

آیت‌الله (خامنه‌ای) به درستی باور دارد که ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز شد و از دید من این ارزیابی عمدتاً درست است چراکه ایران در برابر توانمندی ترکیبی آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرد تا اینکه آنها سرانجام تن به آتش‌بس دلخواه ایران دادند.