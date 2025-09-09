En
حجاب استایل‌ها و ‌«کالایی‌سازی» و «استیج»‌کردن دینداری و‌نمادهایش!

وقتی چادر صد و چند میلیونی با ژست و نورپردازی و حرکات مدلینگ معرفی می‌شود، دیگر معنای حجاب «پرهیز از نمایش» نیست؛ بلکه خود «نمایش» و «کالا» شده است.
دینداری یا دکور صحنه؟

به گزارش تابناک؛ چادر، که قرار بود نماد ویژه حجاب برای زن مسلمان ایرانی باشد [لااقل در تعاریف حاکمیتی]، در تبلیغات لاکچری به «استیج فشن‌شو» بدل شده؛ مثل یک لباس شب در یک شوی مد، نه پوششی برای عبودیت.

حجاب به‌مثابه کالا، نه عقیده

وقتی چادر صد و چند میلیونی با ژست و نورپردازی و حرکات مدلینگ معرفی می‌شود، دیگر معنای حجاب «پرهیز از نمایش» نیست؛ بلکه خود «نمایش» و «کالا» شده است.

بازارگرمی با نماد دین

دینداری در این مدل به ابزار فروش بدل می‌شود؛ مشتری باید با «چادر لاکچری» نه فقط پوشش، بلکه پرستیژ طبقاتی بخرد.

تضاد نیت و اجرا
اگر فلسفه‌ی حجاب، سادگی و رهایی از نگاه تجملی است، تبلیغ آن روی صحنه و زیر نور پروژکتور یعنی وارونگی کامل پیام.

استثمار نماد دینی
چادر در فرهنگ دینی «پوشش فروتنی» است، اما وقتی روی استیج اینستاگرام با تگ قیمت ده‌ها میلیونی عرضه می‌شود، عملاً به ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل شده است.

تبدیل مناسک به شو
همان‌طور که برخی راهپیمایی‌های مذهبی را به لوکیشن لاکچری تولید محتوا تبدیل می‌کنند، پوشش دینی هم به بخشی از «پرفورمنس اینستاگرامی» تبدیل شده؛ دین در این روایت یعنی صحنه، دکور و نمایش.

تولید دوگانه خطرناک
از یک‌سو «دینداری لوکس» ساخته می‌شود، از سوی دیگر بخش بزرگی از جامعه مذهبی که توان خرید ندارد، احساس طرد و تحقیر می‌کند.

نتیجه؟ دین به‌مثابه برند شخصی
وقتی حجاب استایل‌ها پوشش را مثل برند کیف و کفش می‌فروشند، عملاً مسیر به جایی می‌رسد که دینداری نه ارزش، بلکه «مارک» شود؛ یعنی اگر مارک نداری، دیندار واقعی هم نیستی!

نظر شما چیست؟

مهدی نیکخواه

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
2
پاسخ
فاجعه زمانی است که دختر محجبه هم میخواهد دیده بشود این در تضاد با اصل حجاب است که زن نباید به چشم بیاید و مورد توجه قرار بگیرد شما خودت را با این شدت دکور کنی هزینه قطعا میخواهی دیده بشوی با جچاب جلب توجه بکند خیلی بدتر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
2
1
پاسخ
به نظر بنده مشکلی نداره و تبلیغیه برای دنیای بیرون و جامعه جهانی ، حجاب کامله و اشکالی نداره که البته خیلی از همین مانکن ها واقعا مذهبی و حتی محجب نیستند در زندگی شخصی خودشون. برای کسی هم که مذهبیه که از این جماعت تبعیت نمیکنه ، برای اونها مشکل اصلی محجب بودن و نبودن است .راستی هزینه تبلیغ دین و حجاب هم از طرف حجاب استایل پرداخت میشه .
ولذا بشین و تماشا کن و این موضوع رو دغدغه نکن برای خودت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
با نویسنده هم داستانم
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
