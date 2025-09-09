در حالی‌که بحث واگذاری سهام مدیریتی سایپا دوباره داغ شده، نام کرمان‌موتور به‌عنوان جدی‌ترین خریدار مطرح است؛ اما کارشناسان نسبت به این معامله هشدار می‌دهند و آن را «انتقال یک بحران به بحران دیگر» می‌دانند.

خبر واگذاری سایپا به بخش خصوصی بار دیگر صنعت خودرو را در مرکز توجه قرار داده است. طبق اعلام منابع رسمی، کرمان‌موتور به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی خرید سهام مدیریتی سایپا معرفی شده است. اقدامی که موافقانش از آن به‌عنوان فرصتی برای نجات دومین خودروساز بزرگ کشور یاد می‌کنند. اما منتقدان معتقدند این تصمیم می‌تواند به یک انحصار تازه منجر شود و مسیر صنعت خودرو را از اصلاح واقعی دورتر کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته کارشناسان صنعت خودرو کرمان‌موتور طی سال‌های اخیر عمدتاً در حوزه مونتاژ فعال بوده و تجربه قابل‌توجهی در زمینه طراحی و توسعه مستقل محصول ندارد. واگذاری سایپا به چنین مجموعه‌ای، احتمالاً به گسترش همان الگوی مونتاژ منجر می شود.

اهلیت یا مونتاژکاری؟

در حالی‌که مدافعان این واگذاری از «توانمندی‌های مدیریتی و زیرساختی» کرمان‌موتور سخن می‌گویند، منتقدان می‌پرسند آیا این شرکت واقعاً اهلیت دارد؟ واقعیت این است که کرمان‌موتور همواره وابسته به برند‌های خارجی بوده و نتوانسته در تولید یک پلتفرم ملی نقش‌آفرینی کند.

به عقیده متخصصین، مشکل اصلی صنعت خودرو، نبود رقابت و ضعف نوآوری است. وقتی شرکتی مثل کرمان‌موتور که خودش هم گرفتار مونتاژکاری است، مالک سایپا شود، وضعیت تغییری نمی کند.

خریداران پرحاشیه

البته کرمان‌موتور تنها گزینه نیست. نام گروه‌هایی همچون «دات‌وان» وابسته به بابک زنجانی، «پترو صنعت صد» وابسته به علی انصاری (بانک آینده)، و همچنین گروه فرداموتور ( گروه گلستان ) نیز مطرح شده است. همین اسامی کافی است تا حساسیت افکار عمومی نسبت به این خصوصی‌سازی بیشتر شود؛ چرا که برخی از این نام‌ها با پرونده‌های اقتصادی و بانکی جنجالی گره خورده‌اند.

واگذاری سایپا اگر قرار باشد به گروه‌هایی با سابقه مبهم برسد، عملاً به معنای تکرار همان خطا‌هایی است که در گذشته گریبان صنعت خودرو را گرفت.

سایه ترس بر سر خصوصی سازی صنایع

تجربه ایران‌خودرو و سایه نگرانی، تجربه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که با انتقاد‌های فراوان از نحوه واگذاری و حضور شرکت کروز همراه شد، هنوز از یاد نرفته است. حالا بیم آن می‌رود که سایپا هم با روندی مشابه واگذار شود؛ بدون شفافیت و بدون تضمین برای ارتقای کیفیت و نوآوری.

به گزارش تابناک، با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند واگذاری سایپا باید با نهایت دقت، شفافیت و در فضایی رقابتی انجام شود، در غیر این صورت، صنعت خودرو نه‌تنها بهبود نمی یابد بلکه گرفتار انحصار تازه‌ای می‌شود که زیان اصلی آن متوجه مردم و مصرف‌کنندگان است.