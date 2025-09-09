En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد

واگذاری سایپا به کرمان‌موتور؛ انحصار تازه در صنعت خودرو

در حالی‌که بحث واگذاری سهام مدیریتی سایپا دوباره داغ شده، نام کرمان‌موتور به‌عنوان جدی‌ترین خریدار مطرح است؛ اما کارشناسان نسبت به این معامله هشدار می‌دهند و آن را «انتقال یک بحران به بحران دیگر» می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۰۳
| |
96 بازدید
|
۲

واگذاری سایپا به کرمان‌موتور؛ انحصار تازه در صنعت خودرو

خبر واگذاری سایپا به بخش خصوصی بار دیگر صنعت خودرو را در مرکز توجه قرار داده است. طبق اعلام منابع رسمی، کرمان‌موتور به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی خرید سهام مدیریتی سایپا معرفی شده است. اقدامی که موافقانش از آن به‌عنوان فرصتی برای نجات دومین خودروساز بزرگ کشور یاد می‌کنند. اما منتقدان معتقدند این تصمیم می‌تواند به یک انحصار تازه منجر شود و مسیر صنعت خودرو را از اصلاح واقعی دورتر کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته کارشناسان صنعت خودرو کرمان‌موتور طی سال‌های اخیر عمدتاً در حوزه مونتاژ فعال بوده و تجربه قابل‌توجهی در زمینه طراحی و توسعه مستقل محصول ندارد. واگذاری سایپا به چنین مجموعه‌ای، احتمالاً به گسترش همان الگوی مونتاژ منجر می شود.

اهلیت یا مونتاژکاری؟

در حالی‌که مدافعان این واگذاری از «توانمندی‌های مدیریتی و زیرساختی» کرمان‌موتور سخن می‌گویند، منتقدان می‌پرسند آیا این شرکت واقعاً اهلیت دارد؟ واقعیت این است که کرمان‌موتور همواره وابسته به برند‌های خارجی بوده و نتوانسته در تولید یک پلتفرم ملی نقش‌آفرینی کند.

به عقیده متخصصین، مشکل اصلی صنعت خودرو، نبود رقابت و ضعف نوآوری است. وقتی شرکتی مثل کرمان‌موتور که خودش هم گرفتار مونتاژکاری است، مالک سایپا شود، وضعیت تغییری نمی کند.

خریداران پرحاشیه

 البته کرمان‌موتور تنها گزینه نیست. نام گروه‌هایی همچون «دات‌وان» وابسته به بابک زنجانی، «پترو صنعت صد» وابسته به علی انصاری (بانک آینده)، و همچنین گروه فرداموتور ( گروه گلستان ) نیز مطرح شده است. همین اسامی کافی است تا حساسیت افکار عمومی نسبت به این خصوصی‌سازی بیشتر شود؛ چرا که برخی از این نام‌ها با پرونده‌های اقتصادی و بانکی جنجالی گره خورده‌اند.

واگذاری سایپا اگر قرار باشد به گروه‌هایی با سابقه مبهم برسد، عملاً به معنای تکرار همان خطا‌هایی است که در گذشته گریبان صنعت خودرو را گرفت.

سایه ترس بر سر خصوصی سازی صنایع

تجربه ایران‌خودرو و سایه نگرانی، تجربه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که با انتقاد‌های فراوان از نحوه واگذاری و حضور شرکت کروز همراه شد، هنوز از یاد نرفته است. حالا بیم آن می‌رود که سایپا هم با روندی مشابه واگذار شود؛ بدون شفافیت و بدون تضمین برای ارتقای کیفیت و نوآوری.

به گزارش تابناک، با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند واگذاری سایپا باید با نهایت دقت، شفافیت و در فضایی رقابتی انجام شود، در غیر این صورت، صنعت خودرو نه‌تنها بهبود نمی یابد بلکه گرفتار انحصار تازه‌ای می‌شود که زیان اصلی آن متوجه مردم و مصرف‌کنندگان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سایپا ایران خودرو تولید خودرو کرمان خودرو فرداموتورز بانک آینده خودروسازی خصوصی سازی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سنگ اندازی خودرویی ها پیش پای قطعه سازان/ دلایل فشار خودروسازان به شرکت‌های قطعه سازی چیست؟+سند
قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا ۲۹ آبان
پنج گام سامان دهی صنعت خودرو کشور
هشدار محبی‌نژاد: با مشکلات تامین ارز خودروسازان قادر به تحقق برنامه تولید امسال نخواهند بود
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
تولید خودرو در نخستین ماه بهار افت کرد
داستان نخ نمای خطای سیستمی فروش اینترنتی سایپا/مردم عادی پشت درهای بسته؟
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
آمار تولید ۹ ماهه خودرو اعلام شد
تولید ۷ خودرو در ایران متوقف شد
تولید خودرو نصف شد
پژوی ۱۰۰ میلیونی؛ نتیجه وعده تولید خودرو مردمی
تولید روزانه ۴ هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا/ حتی یک روز هم فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد/ زیان ۸ هزار میلیاردی دو خودروساز، نتیجه قیمت گذاری دستوری / ۷۰ درصد تقاضای ثبت نام خودرو برای دلالی است/ دلیل افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار
مدیرعامل ایران خودرو: کم‌کاری‌ها در کیفیت را قبول داریم
تشکیل شورای هماهنگی صنعت خودرو برای رفع موانع تولید و افزایش کیفیت
یکی شدن مجمع و هیئت‌مدیره خودروسازان، فاجعه است
انتقاد طوفانی نماینده مجلس از خودرو جدید سایپا
توافق استراتژیک گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران‌خودرو
اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپا کلید خورد
تولید خودرو در کشور ۲ برابر شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
به غریبه نمیرسه به دوستان آشنایان و بستگان میرسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
به کرمان موتور برسه بهتره. چون هم اهلیت داره و و هم توان پرداخت داره.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۸۵ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۷۲ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZJj
tabnak.ir/005ZJj