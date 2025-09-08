دولت فرانسه سقوط کرد

دولت نخست‌وزیر فرانسه پس از تنها ۹ ماه حضور در قدرت، در پی شکست سنگین در رأی اعتماد پارلمان، برکنار شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر فرانسه پس از تنها ۹ ماه حضور در قدرت، در پی شکست سنگین در رأی اعتماد پارلمان، برکنار شد.

بنا بر این گزارش، در جریان رأی‌گیری پارلمان فرانسه، ۳۶۴ نماینده به عدم اعتماد به دولت رأی دادند و تنها ۱۹۴ نماینده از آن حمایت کردند.

«یائل برون-پیوه» رئیس پارلمان فرانسه اعلام کرد: «بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی، نخست‌وزیر باید استعفای دولت خود را تقدیم کند.»

یک فرد نزدیک به بایرو نیز که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه صبح استعفای خود را به «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه تقدیم خواهد کرد.