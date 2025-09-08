تکذیب شایعه فروش پرسپولیس به یک فرد

به گزارش تابناک، در پی انتشار خبری در یکی از سایتها مبنی بر «موافقت ضمنی وزیر ورزش و جوانان با فروش باشگاه پرسپولیس به بابک زنجانی»، وزارت ورزش و جوانان این موضوع را تکذیب کرد.
محسن معتمدیکیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، در واکنش به این خبر اعلام کرد که چنین شایعهای هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و وزارت ورزش رسماً آن را رد میکند.
او همچنین تأکید کرد که وزارت ورزش و جوانان حقوق قانونی خود را برای پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این شایعه محفوظ میداند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید