En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیراندازی پلیس نپال به معترضان با ده‌ها کشته و زخمی

در تیراندازی پلیس به معترضان در نپال ۱۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ تن نیز زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۹۲
| |
3 بازدید
تیراندازی پلیس نپال به معترضان با ده‌ها کشته و زخمی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی وقوع تیراندازی از سوی پلیس به سوی معترضان در تجمع ضددولتی در کاتماندو پایتخت نپال ۱۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند.

طبق گزارش روزنامه کاتماندو، پلیس از ماشین‌های آب پاش، گاز اشک آور و مهمات جنگی علیه معترضان استفاده کرده است.

طبق گزارش‌ها از بیش از ۷۰ زخمی که به بیمارستان منتقل شده‌اند. وضعیت ۱۴ نفر وخیم است.

همچنین ارتش پس از نقض مقررات منع رفت و آمد به کاتماندو اعزام شد.

دسترسی به پلتفرم‌های فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب، ایکس و لینکدین در نپال به این دلیل که درخواست‌های ثبت نام در مدت زمان مشخص شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال ارسال نشده بود، مسدود شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نپال اعتراضات معترضان پلیس تیراندازی کشته و زخمی خبر فوری
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیراندازی در کالیفرنیا آمریکا با ۸ کشته
شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان در بیروت
کشته شدن يک معترض در سري لانکا
دفاع ماکرون از خشونت پلیس فرانسه
بازداشت بیش از ۲ هزار نفر و قتل ۱۸ پلیس در قزاقستان
برخورد خشونت‌آمیز پلیس‌انگلیس با معترضان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZJY
tabnak.ir/005ZJY