در تیراندازی پلیس به معترضان در نپال ۱۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ تن نیز زخمی شدند.

تیراندازی پلیس نپال به معترضان با ده‌ها کشته و زخمی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی وقوع تیراندازی از سوی پلیس به سوی معترضان در تجمع ضددولتی در کاتماندو پایتخت نپال ۱۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند.

طبق گزارش روزنامه کاتماندو، پلیس از ماشین‌های آب پاش، گاز اشک آور و مهمات جنگی علیه معترضان استفاده کرده است.

طبق گزارش‌ها از بیش از ۷۰ زخمی که به بیمارستان منتقل شده‌اند. وضعیت ۱۴ نفر وخیم است.

همچنین ارتش پس از نقض مقررات منع رفت و آمد به کاتماندو اعزام شد.

دسترسی به پلتفرم‌های فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب، ایکس و لینکدین در نپال به این دلیل که درخواست‌های ثبت نام در مدت زمان مشخص شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال ارسال نشده بود، مسدود شد.