مدال نوبل جهان اسلام، بر گردن ۳ دانشمند بزرگ + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آیین اهدای مدال و جایزه مصطفی (ص) در تالار وحدت برگزار شد. تالار وحدت تهران، امشب میزبان ده‌ها نفر از دانشمندان و محققان ایرانی و خارجی بود. در این برنامه، حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم و رؤسای دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر نیز حضور داشتند.

۳ دانشمند برنده نوبل جهان اسلام

در ششمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی (ص)، از بین بیش از ۵ هزار نفر از ایران و کشورهای دیگر، ۳ دانشمند به عنوان برگزیده معرفی شدند. این سه برگزیده عبارت‌اند از:

- مهمت تونر، دانشمند ترکیه‌ای و محقق حوزه تشخیص سرطان

- سید وهاب میررکنی، دانشمند ایرانی در حوزه الگوریتم و علوم کامپیوتر

- محمد نذیرالدین، دانشمند هندی و محقق در حوزه سلول‌های خورشیدی نسل جدید

هر یک از این دانشمندان، علاوه بر مدال و لوح جایزه علمی مصطفی (ص)، جایزه نقدی ۳۰۰ هزار دلاری نیز دریافت خواهند کرد.

وحدت اسلامی، با اشتراک دانش و زیرساخت‌های علمی

حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم، ضمن تجلیل برندگان گفت: اگر جهان اسلام بخواهد در معادله علم باقی بماند باید از تفاوت‌ها عبور کند، نه برای حذف، بلکه برای هم‌افزایی. وحدت در دنیای امروز صرفاً واژه‌ای سیاسی نیست. وحدت به معنی اشتراک گذاشتن زیرساخت‌های علمی، داده‌های پژوهشی و افق‌های فناوری است. وحدت یعنی پژوهشگری در ایران بتواند ایده‌اش را با تیمی در ترکیه به کار گیرد و دانشمندی در مالزی داده‌هایش را در اختیار دیگران بگذارد. جایزه مصطفی (ص) نمونه‌ای روشن از این وحدت است.

وی تأکید کرد: در ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در تهران گرد آمده‌ایم؛ نه فقط برای آنکه جوایزی به برگزیدگان اهدا کنیم، بلکه برای آنکه به جهانیان نشان دهیم امت اسلامی هنوز زنده است. زنده است چون همچنان جرئت دیدن دارد.

افشین با اشاره به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ایران گفت: این جنگ فناوری با وحشت بود. نبردی میان رژیمی کودک‌کش که هنوز با ترس حکومت می‌کند و کشوری که می خواهد با دقت و نه با تخریب دفاع کند. ما برای اثبات خودمان نیازی به فریاد نداریم. همین که در پاسخ به اندازه می‌زنیم یعنی اندازه‌ها را می‌شناسیم. این به معنای داشتن تمدن است. تمدن یعنی وقتی تهدید می‌شوی هنوز می‌دانی کجا باید بایستی و اگر علم به ما چیزی آموخته این است که حتی دفاع هم باید با دانش تنظیم شود نه با خشم.

برندگان مصطفی(ص)، از ۵۰ کشور جهان

مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، در مراسم حضور داشت و در خصوص دوره‌های پیشین جایزه مصطفی (ص) توضیح داد: در پنج دوره گذشته، ۱۰ دانشمند برجسته از ۵۰ کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. دستاوردهای آنان تأثیری ملموس بر زندگی بشر داشته است.

وی اضافه کرد: حوزه‌های فعالیت این دانشمندان در پزشکی و سلامت، توسعه روش‌ها و فناوری‌های نوین نظیر واکسن‌های نوین، داروهای مبتنی بر فناوری‌های نو، هیدروژل‌های مهندسی بافت، فناوری‌های تشخیص سریع سرطان و پیوند اعضا بوده است. در حوزه انرژی و محیط زیست نیز با غشاهای پیشرفته و فناوری‌های نوین تصفیه آب و در فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوریتم‌ها و کدهای نوین ارتباطات نوری و همچنین نظریه‌های فیزیک بنیادی دستاوردهای مختلفی داشته‌اند.

اولین دوره مدال دانشمندان جوان مصطفی (ص)

صفاری‌نیا در خصوص تغییرات مهم رویداد این دوره با دوره‌های قبل، تشریح کرد: با الهام از تجربه درخشان برگزاری پنج دوره پیشین، امسال «مدال دانشمند جوان» بنیان نهاده شد تا نمادی از تکریم و تشویق نسل آینده پیشگامان فناوری جهان اسلام باشد. این ابتکار امیدبخش به همت و حمایت ارزشمند برگزیدگان پیشین جایزه مصطفی، شکل گرفت. مدال دانشمند جوان هر دو سال به دستاوردهای نوآورانه علمی نخبگان زیر ۴۰ سال جهان اسلام اعطا می‌شود که به بهبود زندگی بشریت یاری رسانند.

به گفته علی‌اکبر صالحی، دبیر کمیته علمی جایزه، مدال «دانشمند جوان» به سه پژوهشگر از ایران، ترکیه و مالزی اعطا شد. این مراسم روز شنبه در فرهنگستان علوم برگزار گردید. این اقدام نشانه‌ای روشن از اهتمام ویژه جایزه مصطفی به پرورش نسل نو و آینده‌سازان علم و فناوری جهان اسلام است.

فرآیند داوری جایزه مصطفی (ص)

علی‌اکبر صالحی در خصوص داوری و بررسی آثار علمی اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های دقیق داوری شامل دامنه نفوذ علمی، نوآوری، ماندگاری اثر و نیز کارآمدی و اثرگذاری اجتماعی در چند مرحله بررسی شد. داوران بین‌المللی علاوه بر کیفیت علمی آثار، به خوشنامی و جایگاه علمی صاحبان آن نیز توجه داشتند.

وی ادامه داد: در گام نخست، شمار نامزدها به ۱۵ نفر کاهش یافت. سپس آثار و پرونده آن‌ها به صد دانشمند برجسته در سراسر جهان ارسال شد. جمع‌بندی نظرات دریافتی سرانجام ما را به انتخاب سه برگزیده والامقام رساند که با آثار درخشان و ماندگار خود شایسته دریافت جایزه مصطفی (ص) شناخته شدند.

گفتنی است، جایزه مصطفی (ص) بزرک‌ترین جایزه علمی در بین کشورهای اسلامی است که در هر ۲ سال یکبار توسط جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. این جایزه به تحقیقات علمی پیشرو، همراه با نوآوری‌ها و روش‌شناسی‌های جدید علمی اهدا می‌شود.