سفیر و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی امروز خود ذیل دستورکار «ایمنی هسته‌ای» تأکید کرد: حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که موجب به خطر افتادن ایمنی و امنیت هسته‌ای شد، مصداق بارز تروریسم دولتی است که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

به تابناک به نقل از ایسنا، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: این اقدامات بی‌سابقه و غیرقانونی، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود و علاوه بر تضعیف ایمنی و امنیت هسته‌ای، موجب خدشه‌دار شدن نظام عدم اشاعه شده است.

وی با اشاره به ابعاد تجاوزکارانه این اقدامات تصریح کرد: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بی‌سابقه بوده و ضروری است در گزارش‌های مدیرکل آژانس درباره ایمنی و امنیت هسته‌ای بازتاب یابد. وی یادآور شد که هیأت ایران طی سال‌های اخیر تلاش داشته است مفاد مربوط به منع هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای در اسناد آژانس درج شود، اما مخالفت برخی طرف‌ها مانع تحقق این امر گردیده است. حملات اخیر نشان داد دلیل واقعی این مخالفت‌ها چه بوده است.

نماینده دائم ایران در پایان تأکید کرد: امنیت هسته‌ای واقعی بدون خلع کامل سلاح‌های هسته‌ای محقق نخواهد شد. کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، بلکه به توسعه سامانه‌های جدید نیز ادامه می‌دهند. تحقق امنیت هسته‌ای مستلزم امحای کامل، غیرقابل بازگشت و قابل راستی‌آزمایی این سلاح‌ها است.