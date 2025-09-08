اعلام جرم علیه رئیس و برخی عوامل بیمارستان صارم

با انتشار تصویری از مراسمی در بیمارستانی در تهران که نشان از رفتار خلاف شان و عرف و موارد غیر اخلاقی داشت، مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده علیه نفراتی اعلام جرم کرد.

به گزارش تابناک، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با انتشار تصویری از مراسمی در بیمارستانی در تهران که نشان از رفتار خلاف شان و عرف و موارد غیراخلاقی داشت، مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده علیه نفراتی اعلام جرم کرد.

برای رئیس بیمارستان مورد اشاره و برخی عوامل بیمارستان پرونده قضایی تشکیل شده و علیه آن‌ها اعلام جرم شده است.

گفته می شود: در مراسم تجلیل از دانش آموختگان بیمارستان صارم تهران، زنان با پوشش اختیاری حاضر شدند و حین دریافت هدایا، مردان را بغل می کردند که حاشیه ساز شده است.