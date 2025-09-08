En
اعلام جرم علیه رئیس و برخی عوامل بیمارستان صارم

به گزارش تابناک، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با انتشار تصویری از مراسمی در  بیمارستانی در تهران که نشان از رفتار خلاف شان و عرف و موارد غیراخلاقی داشت، مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده علیه نفراتی اعلام جرم کرد.

برای رئیس بیمارستان مورد اشاره و برخی عوامل بیمارستان پرونده قضایی تشکیل شده و علیه آن‌ها اعلام جرم شده است.

گفته می شود: در مراسم تجلیل از دانش آموختگان بیمارستان صارم تهران، زنان با پوشش اختیاری حاضر شدند و حین دریافت هدایا، مردان را بغل می کردند که حاشیه ساز شده است.

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
5
4
پاسخ
در خیلی از بیمارستان های کشور چنین رفتارهای غیر متعارف و غیر شرعی وجود دارد .باید کمیته ای تشکیل شود و با این رفتارهای خلاف عرف و شرع برخورد کرد . این افراد باید از امتیازات اجتماعی و اقتصادی محروم شوند .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
نمیدونی داستان چیه نظر نده این داستان درخصوص برگزاری مراسمی در بیمارستان می باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
2
3
پاسخ
واقعا جای تشکر و قدردانی داره. کلی روند درمان مریض ها و انگیزه کادر درمان خوب شد پس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
6
پاسخ
یه جایی یه کاری کردند بعد یکی واکنش نشون داد. خبر کامل و دقیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
واقعا شرم آوره، بچه های این ها ببنید چه خواهند شد
