پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان

لغو کنسرت همایون شجریان که می‌توانست به نمادی از شادی و همبستگی ملی بدل شود، با سوءمدیریت معاونت هنری به دستاویزی برای جریان‌های تندرو تبدیل شد. اما پاسخ دولت پزشکیان روشن و قاطع بود؛ برکناری سریع معاون هنری وزارت ارشاد پیامی آشکار داشت، راه افراط‌گرایان در دولت بسته است.

به گزارش تابناک، کنسرت همایون شجریان که قرار بود در میدان آزادی و به‌ صورت رایگان برگزار شود، می‌توانست یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی سال باشد؛ رویدادی برای شادی مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و نمایش ظرفیت‌های هنر ایران. اما متأسفانه به دلیل تعلل و سوءمدیریت معاونت هنری وزارت ارشاد، این فرصت ارزشمند از دست رفت.

هماهنگی‌های لازم با نهادهای مسئول مانند اورژانس، شهرداری و دستگاه‌های انتظامی به‌موقع انجام نشد و همین کم‌کاری به لغو کنسرت منجر گردید.

آنچه این ماجرا را تلخ‌تر کرد، نه صرفاً لغو کنسرت، بلکه موضع‌گیری عجیب معاونت هنری بود.

نادره رضایی به جای پذیرش مسئولیت و تلاش برای جبران خطا،با ادبیاتی سیاسی و تحریک‌آمیز ظاهر شد و اظهاراتی مطرح کرد که بیشتر به سخنرانی انتخاباتی شباهت داشت تا موضع یک مسئول فرهنگی. چنین رفتار و گفتاری، خوراکی آماده برای جریان‌های تندرو و دو‌قطبی‌ساز فراهم آورد؛ جریانی که سال‌هاست تلاش می‌کند با ایجاد شکاف و دوقطبی، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.

در چنین شرایطی، اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برکناری سریع و قاطع معاون هنری اقدامی شجاعانه، درست و قابل تقدیر بود.

این تصمیم نشان داد که دولت پزشکیان حاضر نیست با هیچ‌گونه بی‌کفایتی یا رفتار وحدت‌شکنانه مدارا کند. برعکس، این دولت می‌خواهد بر وفاق ملی، آرامش اجتماعی، نشاط فرهنگی و امید عمومی تکیه کند و در برابر هر گونه افراط‌گرایی بایستد.

پیام این تصمیم روشن است: وزارت ارشاد محل خدمت به فرهنگ و هنر مردم ایران است، نه میدان نزاع سیاسی و جناحی. دولت با این اقدام نشان داد که به خواست عمومی احترام می‌گذارد و در برابر خطاهای مدیریتی سکوت نخواهد کرد.

همین قاطعیت، اعتماد مردم را تقویت می‌کند و به جامعه اطمینان می‌دهد که فرهنگ و هنر کشور در اولویت هستند.

از سوی دیگر، این تصمیم خط روشنی میان دولت و جریان‌های تندرو کشید. تندروها که در ماجرای لغو کنسرت امیدوار بودند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و دولت را در موضع ضعف قرار دهند، این بار با پاسخ قاطع روبرو شدند.

دولت به جای عقب‌نشینی، با برکناری یک مدیر خطاکار، عملاً نشان داد که هیچ‌گاه با وحدت‌شکنان و افراط‌گرایان همراهی نخواهد کرد.

این رویکرد نه‌ تنها برای حوزه فرهنگ، بلکه برای همه عرصه‌های مدیریتی کشور درس‌آموز است مدیران باید مسئولیت‌پذیر باشند، ناکارآمدی تحمل نمی‌شود و هیچ نهادی مجاز نیست به جای خدمت، زمینه دوقطبی‌سازی فراهم کند.

تصمیم وزیر ارشاد شایسته قدردانی است؛ چرا که امید می‌آفریند، مرزها را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که دولت پزشکیان در مسیر اعتدال و عقلانیت ایستاده است.

این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد تا با شجاعت از اشتباهات فاصله بگیرند و با مردم صادقانه رفتار کنند.