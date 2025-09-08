En
دیدار ایران و ازبکستان به وقت اضافه رفت

مصاف تیم‌های ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید و دو تیم در وقت‌های اضافه کار را پیگیری خواهند کرد.
دیدار ایران و ازبکستان به وقت اضافه رفت

 
 
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار فینال تورنمنت کافا از ساعت ۱۸ امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در تاشکند به مصاف ازبکستان رفت. این مصاف با نتیجه بدون گل مساوی در ۹۰ دقیقه به پایان رسید.
 
دقیقه ۵ اولین اتفاق مهم بازی رخ داد و آریا یوسفی از بازی اخراج شد. خطای این بازیکن جوان پس از بررسی VAR توسط داور اعلام شد. پس از این اتفاق، رامین رضاییان به جای امیرحسین حسین‌زاده وارد زمین شد.
 
پس از اخراجی که در دقایق ابتدایی رخ داد، تیم ملی ازبکستان مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت و بازی را مدیریت و موقعیت‌هایی هم ایجاد کرد. ملی‌پوشان ایران هم با انسجام در خط دفاعی، چشم به ضدحمله داشتند.
 
شهریار مغانلو به دلیل مصدومیت، زمین بازی را در دقیقه ۳۱ ترک کرد و جای خود را به مهدی طارمی داد تا دومین تعویض ایران در نیمه نخست انجام شود.
 
بازیکنان تیم ملی ازبکستان در نیمه نخست کاملا بازی را در اختیار داشتند و در دقایق آخر این نیمه دو ضربه سر خطرناک به سمت دروازه ایران زدند که با اختلاف کمی به گل تبدیل نشد.
 
نیمه دوم:
 
یوسوپف، دروازه‌بان ازبکستان در دقیقه ۵۴ مصدوم و از زمین بازی خارج شد. جریان بازی در دقایق ابتدایی نیمه دوم مانند نیمه نخست بود، ایران دفاع می‌کرد و چشم به ضد حمله داشت و ازبکستان همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت.
 
صحنه مشکوکی در دقیقه ۷۳ رخ داد و دروازه‌بان ازبکستان در محوطه جریمه، محمدحسین کنعانی زادگان را متوقف کرد که داور ابتدا این صحنه را پنالتی تشخیص داد اما پس از بررسی با VAR نظر خود را برگرداند و خطا به سود ازبکستان اعلام کرد.
 
ترکیب ایران: پیام نیازمند، آریا یوسفی، حسین کنعانی، عارف آقاسی، علی نعمتی، محمد قربانی (روزبه چشمی ۴۶)، امید نورافکن، سامان قدوس (علیرضا جهانبخش ۶۶)، محمد محبی، شهریار مغانلو (مهدی طارمی ۳۱) و امیرحسین حسین‌زاده (رامین رضاییان ۱۵).
ایران تیم ملی فوتبال ازبکستان‌ کافا
