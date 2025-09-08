قتل عام خانوادۀ سرمربی فلسطین توسط اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ایهاب ابوجزار، سرمربی تیم ملی فلسطین امروز(دوشنبه) در مصاحبه با نشریه گازتادلو اسپورت قبل از بازی تیم ملی ایتالیا با اسرائیل «خواهان یک دقیقه سکوت از بازیکنان آتزوری» در این بازی به خاطر کشتار خانواده و مردم فلسطین توسط این رژیم شد.

سرمربی تیم ملی فلسطین افشاگری می‌کند که ۲۵۰ نفر از بستگانش در جنگ اسرائیل علیه غزه کشته شدند.

تیم ملی فوتبال ایتالیا قرار امشب در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به مصاف رژیم صهیونیستی برود.

گتوزو، سرمربی ایتالیا روز گذشته بازی با اسرائیل در شرایط کشته شدن غیرنظامیان و کودکان را «شرم‌آور» توصیف کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال فلسطین می‌گوید که بزرگترین ترسی که اکنون دارد از تلفن همراه است چون هر بار می‌ترسد که خبر کشته شدن یکی از بستگانش توسط اسرائیل به او داده شود.

ایهاب ابوجزار که اهل رفح در نوار غزه است از جنایت اسرائیل پرده برداشت و گفت که این رژیم ۲۸۰ ورزشی را با خاک یکسان کرده و ۷۷۴ ورزشکار را به قتل رسانده است.