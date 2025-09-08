En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجوز «تبعید» محسن تنابنده صادر شد

​شورای صدور مجوز تولید ساترا در جلسات اخیر خود با طرح‌های ۵ سریال و ۳ برنامه موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۶۳
| |
1055 بازدید
مجوز «تبعید» محسن تنابنده صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در راستای ارتقای کیفیت، سلامت و جذابیت آثار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی جلسات ۱۷۰ و ۱۷۱ شورای صدور مجوز تولید ساترا با تایید چند طرح برگزار شد.

بر همین اساس طرح‌ سریال‌های «تبعید» به تهیه‌کنندگی حسن مصطفوی و نویسندگی محسن تنابنده، «عشق سوزان» به تهیه‌کنندگی محسن آقاخان و نویسندگی شهریار صابری، «فرار از جزیره» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی علی حلوی، «جشن خداحافظی» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی محمدرضا رحمانی و «موتوریزه» به تهیه‌کنندگی امیرحسین علی پورگوابری به تایید رسیدند.

همچنین طرح برنامه‌های «شام ایرانی» (فصل سوم) به تهیه‌کنندگی سعید ابوطالب، «پزشک شو» به تهیه‌کنندگی بهنام محمدی و «چهره شو» به تهیه‌کنندگی مهدی یاری مورد موافقت این شورا قرار گرفتند.

شورای صدور مجوز تولید ساترا روزهای دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روزهای چهارشنبه در این سازمان تشکیل می‌شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محسن تنابنده مجوز نمایش خانگی تبعید سریال ساترا خبر فوری
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تناقض آشکار در ساترا درباره «سووشون» + عکس
واکنش ساترا به انتقادها از پخش «تاسیان»
«تاسیان» بدون مجوز ساترا تولید و منتشر شده
رحیم پور ازغدی درباره مطالبه رفاه توسط محسن تنابنده: بشر حیوان تر و وحشی تر شده!
نمایش خانگی از روی تلویزیون رد شد!
پاسخ تندتر محسن تنابنده به جوابیه رحیم پور ازغدی
واکنش تند محسن تنابنده به صحبت‌های رحیم پور ازغدی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZJ5
tabnak.ir/005ZJ5