معاون جنجالی وزیر ارشاد رفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمدمهدی احمدی را به عنوان سرپرست جدید معاونت امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.
معاون جنجالی وزیر ارشاد رفت

به گزارش تابناک به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزیر، در حکمی محمدمهدی احمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.

محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس حوزه ریاست وزارت فرهنگ را برعهده دارد و قرار است تا تعیین معاون بعدی، به عنوان سرپرست معاونت هنری، امور مربوط به این معاونت را رسیدگی کند.

وزیر فرهنگ در حکم خود، از تلاش‌های فراوان نادره رضایی در مدت زمان مسئولیت تشکر و تاکید کرد که فرایندهای آغاز شده در معاونت امور هنری در طول ماه‌های گذشته، با دقت توسط سرپرست این معاونت ادامه پیدا می‌کند.

وزارت ارشاد نادره رضایی معاونت هنری برکناری
