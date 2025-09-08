En
حمایت کمیته ملی المپیک از بیانات رهبری

کمیته ملی المپیک ضمن ابراز قدردانی از سخنان دلسوزانه وتاثیرگذار مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور محترم وکابینه دولت،طی بیانیه ای بر حمایت و پایبندی بر بیانات ارزشمند و دلسوزانه رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد.
حمایت کمیته ملی المپیک از بیانات رهبری

به گزارش  تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ درمتن بیانیه کمیته ملی المپیک آمده است:

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

رهبر فرزانه ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهور محترم ومسئولان فعال در مجموعه دولت ونهادهائی که در آزمون جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه با ملت شریف ایران همراهی وفداکاری کرده، تشکر وقدردانی نمودند وبا حمایت کامل از رئیس جمهور محترم وکابینه دولت با اشاره به صحبت‌های دکتر پزشکیان، صحبت‌های رییس جمهورعزیز را روایت قدرت، امید وتوانائی دانستتند وانگیزه، همت وروحیه قوی را زمینه ساز تحقق خواسته‌ها واهداف برشمردند.

در این راستا کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد عمومی مستقل وغیر دولتی، مریدانه اطاعت خود را از سخنان حکیمانه ایشان در دستور کار خود قرار داده و یادآور میشودکه: مجموعه کمیته ملی المپیک در پیروی از فرامین رهبری بزرگوار و به منظور حمایت بیش از پیش از دولت خدمتگذار، همسو ودر قالب یک سیاست واحد در کنار دولت محترم و وزارت ورزش وجوانان به عنوان رکن حاکمیتی دستگاه تخصصی ورزش کشور ایستاده است تا با همراهی وانسجام ملی شاهد اهتزاز مکرر پرچم خوشرنگ نظام اسلامی مان ونمایش صحنه‌های اخلاقی ورزشی در میادین بین المللی ورزش توسط ورزشکاران وقهرمانان وطن باشیم.

همچنین کمیته ملی المپیک سخنان مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از اسراف و رعایت الزامات مربوط به سفر‌های غیرضروری را در اعزام‌های برون مرزی خود با گوش جان در دستور کار قرار خواهد داد.

ما یقین داریم که بنا به فرموده رهبری بزرگوارمان با تقویت مولفه‌های قدرت ملی وعزت ملی برای دستیابی به ایرانی قویتربا ورزشی قوی خواهیم توانست اقتدار ملی کشورمان را در میدان دیپلماسی ورزشی با نمایش قهرمانانه ورزشکاران مان با ارزش‌های پهلوانی در همه نقاط جهان بیش از هرزمان دیگر به نمایش گذاریم.

سخن آخر:

ما به عهد زنده‌ایم

تا آخر بر سر پیمان ازلی با رهبر و ایران عزیزمان باقی ایستاده‌ایم

وهیچ گاه خار وخاشاک‌های زمانه ما را متزلزل و ضعیف نخواهد ساخت.

در جان ما نه فقط خاک که افتخار‌ها جاری است.

ایران اسلامی تنها یک نام نیست.

یک هویت است.

ایران قوی، ورزش قوی

