سپاه: در جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه غافلگیر نشد

سخنگوی سپاه حفظ سیستم فرماندهی و کنترل و پایداری اقتصادی در شرایط جنگی را از عوامل پیروزی عنوان کرد و گفت: در این جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در سطح استراتژیک به‌هیچ‌وجه نه تنها غافلگیر نشده، بلکه بلافاصله پاسخ و واکنش نشان داد و این مهم نشان از استحکام وعدم وابستگی نیروهای مسلح به افراد بود.
 سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست فرهنگی سیاسی ناگفته‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحلیل مسائل روز در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه جنگی نیابتی، ترکیبی و تمام‌عیار بود، اظهار کرد: هدف این جنگ از بین‌بردن مولفه‌های اقتدار نظام، براندازی و تجزیه بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی با بیان اینکه در این جنگ رژیم صهیونسیتی با روایت غلط ایران ضعیف بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی، ثبات سیاسی و اقتدار ندارد و چندروزه می‌توان ایران را شکست داد، افزود: رشادت نیرو‌های مسلح به‌ویژه نیرو‌های هوافضا در این جنگ کاملاً مشهود بود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن در این جنگ به دنبال جداسازی مردم از نظام بود، تصریح کرد: مردم این روایت را در هم شکستند و با مقاومت به پیروزی رسیدند. 

نائینی حفظ سیستم فرماندهی و کنترل و پایداری اقتصادی در شرایط جنگی را از عوامل پیروزی عنوان کرد و گفت: در این جنگ جمهوری اسلامی ایران در سطح استراتژیک به‌هیچ‌وجه نه تنها غافلگیر نشده، بلکه بلافاصله پاسخ و واکنش نشان داد و این مهم نشان از استحکام وعدم وابستگی نیروهای مسلح به افراد بود. 

وی با بیان اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه شاهد بهترین انسجام در حوزه‌های میدان، دیپلماسی و دولت جمهوری اسلامی ایران بودیم، گفت: نصرت الهی، رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری، مردم، استحکام نیروهای مسلح و حماقت دشمن عوامل اصلی پیروزی ما بودند.

 

