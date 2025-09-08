سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در این گفتوگو طرفین ضمن مرور تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه ادامه نسلکشی در غزه و توسعهطلبی رژیم صهیونیستی از جمله از طریق کشتار و کوچاندن اجباری مردم غزه، بر ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.
در این تماس همچنین موضوع هستهای ایران و اهمیت احترام به حقوق همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تاکید شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بینالمللی انرژی اتمی مسئولیت روشنی برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از پیچیدهترشدن موضوع هستهای ایران بر عهده دارند.
