تماس عراقچی و همتای مصری درباره مسئله هسته‌ای

در گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و مصر، موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت احترام به حقوق همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تاکید شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت روشنی برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از پیچیده‌ترشدن موضوع هسته‌ای ایران بر عهده دارند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در این گفت‌و‌گو طرفین ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی در غزه و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی از جمله از طریق کشتار و کوچاندن اجباری مردم غزه، بر ضرورت اقدام جدی کشور‌های منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.

در این تماس همچنین موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت احترام به حقوق همه کشور‌های عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تاکید شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت روشنی برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از پیچیده‌ترشدن موضوع هسته‌ای ایران بر عهده دارند.

